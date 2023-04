Gianni Infantino meldt zich op Instagram na aanstekerincident in De Kuip

Donderdag, 6 april 2023 om 11:50 • Davey de Laat • Laatste update: 11:55

Gianni Infantino heeft donderdagochtend via Instagram gereageerd op de ongeregeldheden tijdens De Klassieker van een dag eerder. De voorzitter van de FIFA zag hoe Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd gegooid kreeg van een Feyenoord-supporter en dat de wedstrijd vervolgens tijdelijk gestaakt werd. “Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, op of naast het veld”, aldus Infantino op Instagram.

Vlak nadat Klaassen kort na rust (de uiteindelijk beslissende) 1-2 had gemaakt, werd hij getroffen door een aansteker uit het publiek. De middenvelder van de Amsterdammers had een flinke hoofdwond, waardoor het duel tijdelijk gestaakt werd. Na een afkoelingsperiode van ruim een half uur besloot Ajax de wedstrijd uit te spelen. Klaassen was daar aanvankelijk nog bij, maar gaf al snel aan toch te veel klachten te hebben. Hij liet zich daarom vervangen.

Infantino heeft de ongeregeldheden ook meegekregen en meldt zich op Instagram met een statement. “Er is absoluut geen plaats voor geweld in het voetbal, zowel op als naast het veld. Gebeurtenissen zoals tijdens de Nederlandse halve finale in de beker tussen Feyenoord en Ajax omtrent Klaassen horen niet thuis in onze sport en onze maatschappij”, laat de 53-jarige Zwitser weten. “Alle spelers moeten, zonder uitzondering, veilig zijn om een wedstrijd te kunnen spelen. Ik roep de relevante autoriteiten op om ervoor te zorgen dat dit op alle niveaus wordt gerespecteerd.”

Reactie Klaassen

Klaassen ging na afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN in op het desbetreffende moment en legde uit waarom hij zich liet wisselen. “Het gaat wel prima, maar ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd en moeite met focussen. Dan kan ik wel heel dapper doorgaan, maar dat heeft niet zoveel zin. Als je hier (in De Kuip, red.) speelt zijn het altijd gekke wedstrijden, maar dit hadden we niet verwacht.” De middenvelder heeft logischerwijs geen goed woord over voor de actie van de Feyenoord-supporter. “Ja, dit gaat alle perken te buiten. Nu blijkt dat de netten vorige keer toch niet zo’n slecht idee waren.”