Bel Hassani en Bakkali laten ‘gedrag zien dat niet kan’: ‘Het is een keer klaar’

Zondag, 2 april 2023 om 09:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:51

Iliass Bel Hassani en Zakaria Bakkali zagen het thuisduel van RKC Waalwijk met Vitesse (1-0 winst) van zaterdagavond vanaf de tribune. Het duo werd volgens trainer Joseph Oosting vanwege 'ontoelaatbaar gedrag' buiten de wedstrijdselectie van RKC gehouden. Bel Hassani leek juist de juiste weg te zijn ingeslagen nadat hij vorig jaar tot tweemaal toe een disciplinaire sanctie kreeg opgelegd.

"Zonder al te diep in te gaan wat er precies gebeurd is, is het duidelijk dat het gedrag wat zij hebben laten zien niet kan", gaf Oosting na de thuiszege te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik kan veel hebben, spelers kunnen best ver gaan bij mij. Maar een keer is het klaar. Als je dan als trainer niet optreedt, wordt je gezag ondermijnd. Het is net als met kleine kinderen, je hebt ze lief, maar een keer moet je ze straffen." Zonder het duo wist RKC dus drie punten te pakken, met Michiel Kramer als matchwinner.

Oosting kan nog niet zeggen of hij de gepasseerde spelers in genade aanneemt in aanloop naar de uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord in De Kuip van volgende week zondag. "Dat ligt er echt aan hoe ze zich gedragen op de trainingen. Gaat het goed, dan komen ze er weer bij. Zo niet, dan niet. Het ligt echt niet aan het voetbal, want we kunnen ze heel goed gebruiken", zo benadrukt de winnende trainer.

Dat de beslissing van de technische staf om Bel Hassani en Bakkali te straffen niet is uitgelegd aan de spelersgroep, vindt Kramer geen groot probleem. "Soms moeten zij zulke beslissingen nemen, daar hebben wij dan verder niks mee te maken. Wij krijgen een dag voor de wedstrijd de lijst met namen te zien, dat is het. Ik hoef ook niet altijd alles te weten", aldus de aanvaller, die tegen Vitesse in de 27ste minuut voor het enige doelpunt zorgde.