Veerman zet meest ondeugende blik op als kampioenschap ter sprake komt

Zondag, 2 april 2023 om 00:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:15

Joey Veerman is zaterdagavond na afloop van NEC - PSV (2-4) dieper ingegaan op zijn afwezigheid bij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. De middenvelder zat voor het eerst bij de selectie van Oranje, maar moest afhaken vanwege buikklachten. Die klachten waren zaterdag volledig verdwenen, waardoor Veerman met een doelpunt belangrijk kon zijn namens PSV. Na afloop begon Hans Kraay junior nog maar eens over het kampioenschap.

"Ik denk dat we dit PSV een tijdje niet gezien hebben", blikte Veerman terug bij ESPN. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelde opvallend volwassen en stond bij rust al op een riante 0-3 voorsprong. "We waren comfortabel aan de bal en hadden een paar goede aanvallen en counters. Als je die wedstrijd tegen RKC (0-1) ziet hebben we de wedstrijd ook grote delen onder controle, maar als je dan niet met een grote voorsprong voorstaat wordt het penibel bij ons. Nu hadden we een ruime voorsprong en was het vertrouwen groot. Dan komen we niet meer in de problemen."

Voor Veerman kwam daarmee een mooi einde aan een zure week. Vorige week moest hij afhaken bij Oranje vanwege een infectie. "De dokter zei dat het een buikvirus was. Direct na het eten gingen Sven (Botman, red.) en ik nietsvermoedend naar de kamer. Een beetje buikpijn en Sven hoofdpijn. Ineens begon hij te kotsen en ik er achteraan. Ik heb tot 's morgens lopen kotsen. Ik opende toen mijn telefoon en zag dat de taxi was besteld. Mijn temperatuur werd gemeten en ik had duidelijk koorts. Op de gang kwam ik de bondscoach nog tegen. Ik leefde nog net aan, zeg maar."

Veerman, die met PSV door de zege over Ajax heen is geklommen, wordt door Hans Kraay tot slot gevraagd naar de jacht op plek één. "We weten allemaal dat het moeilijk gaat worden, maar Feyenoord heeft morgen een lastig uitwedstrijdje bij Sparta", zegt de middenvelder met een schelmachtige blik. "Ik ben morgen zeker voor Sparta. Er zit een Volendammer bij Sparta (Mike Eerdhuijzen, red.), dus ik zal hem even goed inlichten. Hij moet even zijn best doen morgen. Ik ga niet naar die wedstrijd toe. Ik ga mischien even naar Utrecht tegen Volendam. Mijn clubje."