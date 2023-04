Jorrit Hendrix wordt per ambulance afgevoerd van training; seizoen ten einde

Zaterdag, 1 april 2023 om 15:52 • Sam Vreeswijk

Jorrit Hendrix heeft op de training van Fortuna Düsseldorf zijn arm gebroken, zo meldt zijn club. De 28-jarige middenvelder ging volgens BILD na een ogenschijnlijk onschuldig duel naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Per ambulance werd Hendrix naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij een gecompliceerde breuk in zijn rechterarm heeft opgelopen. De verwachting is dat zijn seizoen daarmee ten einde is.

Het incident gebeurde zaterdag, een dag na de wedstrijd tegen Hamburger SV (2-2). Hendrix trainde mee met de reserves omdat hij tegen HSV niet in actie kwam als gevolg van een schorsing. Op de training ging de voormalig Eredivisionist naar de grond na een duel met ex-FC Utrecht-speler Nicolas Gavory. Hij schreeuwde het uit, waardoor de schrik bij iedereen op het trainingsveld groot was.

Die Diagnose ist da und sie ist ganz ganz bitter ??

Jorrit Hendrix hat sich eine komplexe Fraktur des rechten Unterarms zugezogen.

Er wird sich noch heute einer Operation bei Dr. med. Bachtiar Kutup in der Diakonie Düsseldorf unterziehen. Gute Besserung, Jorrit ????#f95 | ???? pic.twitter.com/FJrPlbCcRk — Fortuna Düsseldorf (@f95) April 1, 2023

Volgens Daniel Thioune, de trainer van de nummer vijf van de Tweede Bundesliga, was er een krak te horen. “Jorrit heeft zijn arm geblesseerd, ik moest de training stilleggen. Het ziet er niet goed uit”, aldus de trainer vlak na het incident. Hendrix werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht, en daar bleek dat er sprake was van een gecompliceerde breuk in zijn rechterarm. Hij moet daardoor geopereerd worden, waardoor zijn seizoen waarschijnlijk ten einde is.

Hendrix maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Spartak Moskou naar Düsseldorf. Hij kwam sindsdien tot 21 officiële duels voor zijn huidige club, waarin hij twee assists gaf. De linkspoot beschikt over een aflopend contract bij Fortuna Düsseldorf, waardoor het goed mogelijk is dat hij zijn laatste duel voor de Duitse club inmiddels heeft gespeeld.