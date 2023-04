Doemscenario voor Ryan Gravenberch wordt al uitgetekend door Duitse pers

Zaterdag, 1 april 2023 om 11:24 • Guy Habets

Ryan Gravenberch gaat belangrijke maanden in bij Bayern München. De middenvelder, die afgelopen zomer door der Rekordmeister werd weggeplukt bij Ajax, moet indruk zien te maken op Thomas Tuchel om een toekomst in het zuiden van Duitsland veilig te stellen. Duitse media vrezen ondertussen al voor een 'Renato Sanches-scenario'.

De Portugese middenvelder werd ook ooit met veel bombarie binnengehaald bij Bayern, maar bleef het eeuwige talent en brak nooit echt door in de Allianz Arena. "Hij liet zijn kwaliteiten ook zelden zien in het shirt van Bayern, ondanks zijn enorme talent", brengt Kerry Hau in gesprek met de NOS in herinnering. Hau is journalist namens Sport1 en volgt Bayern in die hoedanigheid op de voet. "Gravenberch moet oppassen dat hij niet de tweede Sanches wordt."

De twintigjarige middenvelder moet het onder Tuchel gaan laten zien. Julian Nagelsmann, de vorige trainer van Bayern die onlangs werd ontslagen, kon naar verluidt niet goed overweg met Gravenberch. "Ze begrepen elkaar gewoon niet", legt Hau uit. "Gravenberch had op meer speeltijd gerekend, maar hij wist zich ook niet te onderscheiden in de minuten die hij kreeg. Vooral bij balverlies toonde hij zwaktes."

De tijd dringt voor Gravenberch, die niet alleen rekening moet houden met de concurrenten die nu al bij Bayern spelen. De recordkampioen van Duitsland heeft zich voor volgend seizoen ook al versterkt en dat kan slecht nieuws zijn voor de voormalig Ajacied. "De concurrentie op het middenveld is nu al hevig, maar Konrad Laimer van RB Leipzig komt daar deze zomer nog bij. Gravenberch moet het nu echt laten zien en niet zijn kop in het zand steken."