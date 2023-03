The Athletic beweert ware reden te weten waarom Ajax Julian Ward misliep

Vrijdag, 31 maart 2023 om 16:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:31

The Athletic beweert de ware reden te weten waarom Julian Ward bedankte voor een dienstverband bij Ajax. Volgens de gerenommeerde sportwebsite vindt de Engelsman het nog te vroeg om aan een klus van dergelijk formaat te beginnen en wil hij eerst een pauze inlassen na zijn vertrek komende zomer bij Liverpool. De Telegraaf deed eerder vrijdag nog anders vermoeden, terwijl ook het Algemeen Dagblad een eigen verklaring heeft.

Vrijdagochtend vroeg meldde De Telegraaf dat Ajax op zoek moest naar een nieuwe technisch directeur omdat Ward had bedankt voor de job. Een 'gebrek aan daadkracht' van Ajax zou de reden zijn achter het klappen van de deal. The Athletic schrijft zo'n zeven uur later echter dat Ajax weinig te verwijten valt. Ward zou namelijk toe zijn aan een pauze en niet al in de zomer willen inspringen in de Johan Cruijff ArenA.

De 41-jarige Brit werkt al sinds 2012 voor Liverpool, waar hij begon als scout en sinds 2021 de functie van sportief directeur bekleedt. Hij zat achter de transfers van onder meer Fabinho, Darwin Núñez, Diogo Jota, Luis Díaz en Cody Gakpo. Komende zomer loopt zijn contract op Anfield echter af. Ward wil de tijd die daardoor vrijkomt volgens The Athletic spenderen aan zijn familie en kan daarom een commitment van de hoedanigheid Ajax nog niet maken.

AD: Ward schrok na krijgen salarisindicatie

Het Algemeen Dagblad doet echter wéér een ander verhaal uit de doeken. De krant positioneert zich dichter bij de woorden van De Telegraaf en schrijft dat de verwijten Ajax wel degelijk toekomen. Ward schrok namelijk van de salarisindicatie die hij kreeg en vond het al te laat toen de raad van commissarissen eenmaal bereid was tegemoet te komen aan zijn eisen. Na de afwijzing van Ward heeft Ajax zijn pijlen gericht op Sven Mislintat. De momenteel werkloze Duitser heeft een verleden als scout en sportief directeur en werkte bij onder meer Borussia Dortmund en Arsenal.