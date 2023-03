Plotse trainerswissel plaatst langer verblijf bij United in ander perspectief

Vrijdag, 31 maart 2023 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

De aanstelling van Thomas Tuchel als nieuwe hoofdtrainer van Bayern München kan mogelijk van grote invloed zijn op de toekomst van Marcel Sabitzer. De Oostenrijker kwam onder Julian Nagelsmann amper aan spelen toe bij der Rekordmeister, waardoor een langer verblijf bij Manchester United niet werd uitgesloten. De komst van Tuchel plaatst de kansen voor Sabitzer echter in een ander perspectief.

Sabitzer kwam dit seizoen onder Nagelsmann slechts vijftien keer in actie namens Bayern, waarvan zeven keer als basisspeler. Erik ten Hag besloot hem, door een langdurige blessure bij Christian Eriksen, daarop uit zijn lijden te verlossen door hem op huurbasis naar United te halen. Volgens Fabrizio Romano wil Sabitzer zijn carrière graag voortzetten onder Ten Hag, maar daar zou Tuchel een stokje voor kunnen steken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 49-jarige Duitser kan namelijk beslissen om Sabitzer definitief terug te halen naar de Allianz Arena, eens temeer omdat United geen optie tot koop heeft bedongen bij de onderhandelingen. De kansen onder Nagelsmann leken voorgoed verkeken voor de 69-voudig Oostenrijks international, maar dat betekent niet dat er geen toekomst voor hem is bij de Duitse recordkampioen. Waarschijnlijk wordt in mei of juni een definitieve beslissing genomen over de toekomst van Sabitzer. Zijn contract bij Bayern loopt nog door tot medio 2025.

Sinds zijn komst naar Old Trafford heeft Sabitzer de deur naar een definitieve overgang altijd op een kier gehouden. De samenwerking met Ten Hag ervaart hij als bijzonder prettig, net als zijn rol in het elftal en de band met de rest van de selectie. Sabitzer kwam tot dusver negen keer in actie in alle competities, waarin hij één keer wist te scoren. "Ik ben erg blij deel uit te maken van dit team en deze club, ik voel me erg welkom. We zullen zien wat er in de zomer gebeurt", zei de middenvelder onlangs.