Richarlison weerlegt ‘vreselijk leugen’ over Conte: ‘Dit accepteer ik niet!’

Vrijdag, 31 maart 2023 om 09:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:43

Richarlison heeft via sociale media van zich laten horen na het ontslag van Antonio Conte als manager van Tottenham Hotspur. De twee leefden de voorbije maanden in onmin met elkaar, wat drie weken geleden explodeerde met een verbale tik op de vingers van de Italiaanse keuzeheer. Richarlison was onder Conte niet altijd verzekerd van een basisplaats en liet daarover zijn onvrede blijken na de uitschakeling in de Champions League.

Richarlison kwam vorig jaar zomer voor ruim zestig miljoen euro over van Everton, maar was onder Conte geen onbetwiste basisspeler. Tijdens de met 0-0 gelijkgespeelde wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen AC Milan, waardoor the Spurs zich niet wisten te plaatsen voor de volgende ronde, kwam Richarlison twintig minuten voor tijd binnen de lijnen. Dat was voor de Braziliaan niet voldoende. "Gisteren testte Conte me in de basiself en toen zat ik plots weer op de bank", liet hij zijn onvrede blijken.

Sinds het vertrek van Conte - de Italiaan kreeg zondag zijn ontslag na een dienstverband van zestien maanden - wordt Richarlison als boeman weggezet. Een journalist van de Argentijnse omroep TyC Sports beweerde dat de aanvaller samen met ploeggenoot Cristian Romero bij Tottenham een ultimatum had neergelegd over de toekomst van Conte. "Ik was geen muiterijleider tegen hem, het was precies het tegenovergestelde", countert Richarlison die geruchten nu op sociale media.

"Het spijt me dat ik niet zoveel heb geleverd als hij van mij verwachtte en dat ik niet genoeg heb kunnen doen om hem te laten blijven", gaat de spits verder. "Toen hij wegging, heb ik hem een berichtje gestuurd om hem te bedanken voor alles. Ik heb hem het beste gewenst, want dat is wat hij verdient. Het in twijfel trekken en bekritiseren van mij als speler voor mijn prestaties maakt deel uit van het voetbal, daar ben ik me van bewust. Maar vreselijke leugens over mij vertellen accepteer ik niet. Ik heb altijd veel respect gehad voor Conte en voor al mijn coaches."

Het vertrek van Conte volgde op een woedend interview van 19 maart, waarin hij zijn spelers 'egoïstisch' noemde nadat ze een voorsprong van twee doelpunten hadden weggeven tegen hekkensluiter Southampton (3-3). Christian Stellini is voor de rest van het seizoen aangesteld als interim-manager van Tottenham. Voormalig middenvelder Ryan Mason zal hem assisteren. Julian Nagelsmann werd genoemd als mogelijke opvolger van Conte, maar hij heeft bedankt voor de klus nadat hij onlangs werd ontslagen bij Bayern München.

Richarlison kwam dit seizoen 27 keer in actie voor Tottenham. Daarin was hij twee keer trefzeker en gaf hij vier assists. Op het WK in Qatar scoorde Richarlison wel nog drie keer in vier duels voor de Braziliaanse nationale ploeg. Zijn omhaal tegen Servië (2-0) in de groepsfase werd zelfs uitgeroepen tot het mooiste doelpunt van het toernooi. A Seleção werd in de kwartfinale na strafschoppen uitgeschakeld door Kroatië en kende derhalve een teleurstellend eindtoernooi.