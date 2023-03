Duitsland in eerste tien minuten aan stukken gereten door flitsend België

Dinsdag, 28 maart 2023 om 21:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:43

Het is weliswaar een oefenwedstrijd, maar Duitsland is op eigen veld in Keulen dramatisch begonnen tegen België. Die Mannschaft, met grote namen als Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Timo Werner aan de aftrap, keek na negen minuten al tegen een 0-2 achterstand aan. De Belgische doelpunten werden gemaakt door Yannick Carrasco en Romelu Lukaku, beide op aangeven van Kevin De Bruyne. Vlak voor rust deed Duitsland via een strafschop van Niclas Füllkrug wat terug: 1-2 bij rust.

Hij ligt al in het mandje! ?? Yannick Carrasco zet Beglië al heel vroeg op voorsprong in op bezoek bij Duitsland ??#ZiggoSport #EKKwalificatie #GERBEL pic.twitter.com/pYYjCu3guf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 28, 2023

Bondscoach Domenico Tedesco nam bij België het stokje over van Roberto Martínez en is fantastisch begonnen aan zijn dienstverband bij de Rode Duivels. Vrijdag werd in de EK-kwalificatiereeks overtuigend gewonnen bij Zweden (0-3) en tegen Duitsland stond België dus al na negen minuten op een dubbele voorsprong. Carrasco scoorde na een pass van De Bruyne door van links naar binnen te kappen en in alle vrijheid raak te schieten. Daarna werd Lukaku gelanceerd door De Bruyne, waarna de spits de bal koelbloedig langs Ter Stegen schoof: 0-2.

De Belgen zijn op dreef in Duitsland ?? Binnen 10 minuten staat het al 0-2, nu is het Romelu Lukaku die scoort #ZiggoSport #GERBEL pic.twitter.com/vrt2XtWFcW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 28, 2023

Dodi Lukebakio miste kort daarna een enorme kans een-op-een met de doelman, terwijl Lukaku een minuut later op de lat kopte. Duitsland kwam in het eerste half uur niet eens tot een schot op doel. De Duitse bondscoach Hansi Flick had er genoeg van en voerde in de 32ste minuut een dubbele wissel door. Florian Wirtz en Goretzka werden eraf gehaald voor Emre Can en Felix Nmecha. Duitsland kreeg vlak voor rust een penalty, toen Lukaku een kopbal van Füllkrug bij een hoekschop met de arm blokte. Füllkrug schoot van elf meter raak: 1-2.