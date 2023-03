Ronaldo heeft vreugde-uitbarsting na dubbelslag tegen favoriete opponent

Zondag, 26 maart 2023 om 22:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Portugal heeft zondagavond een ruime overwinning geboekt in Groep J van de EK-kwalificatiereeks. In het Stade de Luxembourg liet de ploeg van bondscoach Roberto Martínez weinig heel van Luxemburg: 0-6. Cristiano Ronaldo was zichtbaar in zijn element en verzorgde twee Portugese treffers tegen zijn favoriete tegenstander, die in elf duels ook elf doelpunten incasseerde van de 38-jarige ster. Verder zetten ook João Félix, Bernardo Silva, Otávio en Rafael Leão hun namen op het scorebord.

Martínez wijzigde zijn ploeg op enkele posities ten opzichte van het eerste groepsduel, dat met 4-0 gewonnen werd van Liechtenstein. Rechtsachterin kreeg Diogo Dalot ditmaal de voorkeur boven João Cancelo, terwijl Nuno Mendes op de linksbackpositie stond in plaats van Raphaël Guerreiro. Verder moest Gonçalo Inácio links in het centrum plaatsmaken voor Antonio Silva; zowel het middenveld als de aanvalslinie bleef intact.

????????????????!!! Niemand minder dan Cristiano Ronaldo scoort voor Portugal! Zijn celebration is dan ook door heel het stadion te horen ??#ZiggoSport #LUXPOR pic.twitter.com/tRYNtiMzsZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023

De tweede kwalificatiewedstrijd begon goed voor Ronaldo, die in de achtste minuut van dichtbij de 1-0 maakte na een lage voorzet van Mendes. Nog voor het verstrijken van de achttiende speelminuut gaf het scorebord zelfs al een 3-0 tussenstand aan. Na de 2-0 van João Félix, die scoorde op aangeven van Silva, zorgde laatstgenoemde zelf voor de derde treffer van Portugal. De aanvallende middenvelder scoorde uit een kopbal na een fenomenale dieptepass van Palhinha: 3-0.

Na een halfuur spelen wist Ronaldo zijn tweede van de avond te maken. Hij ontsnapte aan de aandacht van de vijandige defensie en wist de steekpass op maat van Bruno Fernandes het gewenste vervolg te geven: 0-4. In het tweede bedrijf nam de Portugese selectie de voet enigszins van het gaspedaal, al werd er nog wel gescoord. Een kwartier voor tijd zette invaller Otávio, die met het hoofd scoorde uit een hoge voorzet van Leão, de 0-5 stand op het scorebord. Leão scoorde, enkele minuten nadat hij een strafschop had gemist, zelf ook nog. In de 89ste minuut tekende de ingevallen spits voor de 0-6 eindstand.

?????????????? bij de Portugezen ?? Want João Félix maakt de 0-2!#ZiggoSport #LUXPOR pic.twitter.com/aLWkXbgWlT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023

En daar is ????????! ?? De wedstrijd is niet eens 20 minuten bezig, en de wedstrijd is nu al beslist! De sterren van Portugal zijn niet te stoppen!#ZiggoSport #LUXPOR pic.twitter.com/CS3uGIyZnm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023