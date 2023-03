Memphis bewijst zichzelf bijzonder slechte dienst met belabberde strafschop

Voor Memphis Depay werd het EK-kwalificatieduel van Oranje met Frankrijk (4-0) er een om heel snel te vergeten. De aanvaller van Atlético Madrid was een van de zwakste schakels aan de kant van het Nederlands elftal en miste op exemplarische wijze een strafschop in de blessuretijd. Het was zijn vierde gemiste penalty in dienst van Oranje en daarmee scherpt hij een negatief record aan.

Memphis is samen met Patrick Kluivert (twee missers) namelijk de enige speler die vaker dan één keer faalde vanaf elf meter. Moet gezegd dat de huidige spits van het Nederlands elftal ook tien keer raak schoot vanaf de stip. In dat opzicht staat hij bovenaan en laat hij Ronald Koeman (acht), Johan Neeskens, Robin van Persie (beiden zeven) en Rob Rensenbrink (zes) achter zich. Memphis had echter al veel productiever kunnen zijn vanaf de stip.

Depay krijgt nog een cadeautje, maar vergeet die uit te pakken. Oranje verliest met 4-0 van Frankrijk #franed pic.twitter.com/FugisVon6G — NOS Sport (@NOSsport) March 24, 2023

Tegen Frankrijk lukte het hem voor de vierde keer niet om een elfmetertrap om te zetten in een doelpunt. Eerder faalde hij tegen Polen (2022, Nations League), Turkije (2021, WK-kwalificatie) en Gibraltar (2021, WK-kwalificatie). Strafschoppenseries zijn niet meegenomen in deze statistiek. Depay mocht tegen Frankrijk aanleggen na een ongelukkige handsbal van Dayot Upamecano. Oranje stond toen al met 4-0 achter. Een eretreffer was de ploeg van Koeman niet gegund.

Komende maandag krijgt Depay een herkansing in de jacht op zijn 44ste interlandgoal. Dan neemt het Nederlands elftal het in De Kuip op tegen Gibraltar. De dwergstaat ging vrijdagavond met 'slechts' 0-3 ten onder tegen Griekenland, waardoor Nederland momenteel de hekkensluiter is in Groep B van de EK-kwalificatie. De vorige keer dat Oranje het opnam tegen Gibraltar was op 11 oktober 2021. Toen stond na negentig minuten een 6-0 overwinning op het bord en was Depay twee keer trefzeker.