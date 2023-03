PSV-target Pepi geeft visitekaartje af bij zevenklapper Verenigde Staten

Zaterdag, 25 maart 2023 om 10:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:21

Ricardo Pepi heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn visitekaartje afgegeven bij de nationale ploeg van Amerika. De spits van FC Groningen, die wordt begeerd door PSV, begon in de basis in de Nations League-wedstrijd tegen Grenada en was tweemaal trefzeker. Ook Weston McKennie (twee) en Christian Pulisic waren trefzeker. Voormalig Heracles Almelo-middenvelder Luca de la Torre leverde na rust twee assists af. Taylor Booth (FC Utrecht) kwam een half uur voor tijd binnen de lijnen en maakte zijn debuut. Het duel eindigde in een klinkende 7-1 zege voor Team USA.

Bijzonderheden:

Grenada is een absolute dwergstaat en behoort tot de kleinste landen ter wereld. De nummer 173 van de FIFA-ranking had dan ook geen schijn van kans tegen de Verenigde Staten. Na vijf minuten spelen werd de score geopend door Pepi. Bij rust stond de ploeg van bondscoach Anthony Hudson op een comfortabele 4-1 voorsprong. Na rust tekende Pepi met zijn tweede voor de 6-1 en fungeerde De la Torre tweemaal als aangever. Na een klein uur spelen ging Pepi naar de kant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Scoreverloop:

5' 0-1 Ricardo Pepi (assist: Christian Pulisic)

20' 0-2 Brenden Aaronson (assist: Christian Pulisic)

31' 0-3 Weston McKennie

32' 1-3 Myles Hippolyte

34' 1-4 Weston McKennie (assist: Auston Trusty)

49' 1-5 Christian Pulisic (assist: Luca de la Torre)

53' 1-6 Ricardo Pepi (assist: Luca de la Torre)

64' Debuut Taylor Booth

73' 1-7 Alejandro Zendejas