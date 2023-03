Nieuwe tegenslag in voorbereiding Oranje: tweetal moet training laten schieten

Donderdag, 23 maart 2023 om 19:23 • Sam Vreeswijk

Ryan Gravenberch en Kjell Scherpen hebben de afsluitende training van het Nederlands elftal voor het EK-kwalificatieduel met Frankrijk moeten missen. Donderdagochtend werd bekend dat het tweetal zich mag melden bij Oranje, doordat een aantal spelers naar huis vertrok als gevolg van een virusinfectie. Gravenberch en Scherpen zaten op dat moment met Jong Oranje in Spanje, en het lukte ze niet om aan het einde van de middag al in Frankrijk te zijn.

Donderdagochtend verlieten Sven Botman, Bart Verbruggen, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en Joey Veerman de selectie van Oranje in Frankrijk als gevolg van een virusinfectie. Koeman moest vervolgens snel schakelen en besloot drie vervangers op te roepen: Gravenberch, Scherpen en Stefan de Vrij. De eerste twee waren op dat moment met Jong Oranje in Spanje, waar het team van Erwin van de Looi zich voorbereidt op de vriendschappelijke interlands tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen en Tsjechië.

Gravenberch en Scherpen redden het dus niet om zich voordat de afsluitende training begon in Frankrijk te melden. Dat gold wel voor De Vrij: hij trainde mee. Ondertussen heeft Van de Looi ervoor gekozen om NEC’er Dirk Proper en FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer op te roepen als vervangers van Gravenberch en Scherpen bij Jong Oranje.

Donderdagmiddag ging Koeman op de persconferentie van Oranje in op het onverwachte vertrek van het vijftal eerder op de dag. “Dan houd je twintig spelers over, maar je mist ook een derde keeper. Je kunt niet met twee keepers de wedstrijd ingaan, dat risico is veel te groot. We hebben overlegd en dat heeft erin geresulteerd dat we twee veldspelers hebben opgeroepen. Met Gravenberch en De Vrij erbij, hebben we alle posities dubbel bezet. De vijf die naar huis zijn, zijn nog niet voor de hele periode uitgeschakeld. Dat is niet definitief. Het is niet definitief dat ze er niet meer bij komen in deze periode.”