Adebayor (39) kondigt pensioen aan en sneert in video naar Arsenal-supporters

Dinsdag, 21 maart 2023 om 17:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:38

Emmanuel Adebayor zet per direct een punt achter zijn carrière. De 39-jarige oud-aanvaller maakt dat op Instagram bekend via een filmpje, waarop onder meer zijn veelbesproken goal tegen Arsenal te zien is. De Togolees, toen in dienst van Manchester City, juichte uitdagend richting supporters van zijn ex-club nadat hij scoorde.

"Van de hoogtepunten tot de dieptepunten was mijn carrière als een professionele atleet een geweldige reis", schrijft Adebayor bij de video. "Dank aan alle fans die er altijd voor me waren. Ik voel me zo dankbaar voor alles en kijk uit naar wat er komen gaat!" Adebayor maakte furore bij FC Metz en AS Monaco, waarna hij in 2006 een transfer naar Arsenal verdiende. Onder manager Arsène Wenger kwam hij tot 62 doelpunten en werd in hij 2008 gekroond tot Afrikaans Voetballer van het Jaar. Ook dwong hij een plek af in het Elftal van het Jaar van de Premier League.

Tot woede van de Arsenal-fans maakte hij in de zomer van 2009 de overstap naar Manchester City, dat toen na de overname van de Abu Dhabi United Group aan de weg aan het timmeren was. In een wedstrijd tussen City en Arsenal in Manchester haalde Adebayor de woede van de Arsenal-fans op zijn hals. Nadat de spits een doelpunt maakte, zette hij een sprint in richting de andere kant van het veld om zijn treffer voor de supporters van the Gunners te vieren. Adebayor verklaarde later dat 'de emotie het overnam' en bood zijn excuses aan, maar stelde tegelijkertijd dat de fans van Arsenal hem de hele wedstrijd beledigden.

Adebayor zou uiteindelijk twee seizoen bij City blijven, waarna hij verhuurd werd aan Real Madrid. Na terugkomst in Engeland volgde ook een huurperiode aan Tottenham Hotspur, dat de Togolees in 2012 definitief overnam. Na een half jaar transfervrij geweest te zijn tekende hij bij Crystal Palace. Dat werd geen onverdeeld succes en in 2017 trok hij naar Istanbul Basaksehir. Na dienstverbanden bij Kayserispor, het Paraguayaanse Olimpia Asunción en AC Semassi FC in zijn thuisland is er nu een einde aan zijn carrière gekomen. Adebayor gold als de absolute ster van de nationale ploeg. Daarvoor kwam hij tot 66 interlands en 29 goals.