Karsdorp lijkt duels met Feyenoord te moeten missen na nieuwe operatie

Dinsdag, 21 maart 2023 om 16:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:55

Rick Karsdorp komt voorlopig niet in actie voor AS Roma. De Romeinse club meldt dat de verdediger in Zwitserland een kijkoperatie aan zijn knie heeft ondergaan. Daaruit bleek hij een gedeelte van zijn meniscus te hebben gescheurd. De verdediger is daarop succesvol geopereerd aan zijn kwetsuur. Karsdorp moet hoogstwaarschijnlijk de dubbele confrontatie met zijn ex-club Feyenoord missen.

Karsdorp viel donderdag tijdens het duel met Real Sociedad (0-0) uit met een gebroken neus. Om die reden miste hij de Romeinse derby afgelopen weekend, maar naar nu blijkt heeft Karsdorp ook een knieblessure opgelopen. De rechtervleugelverdediger is in het Klinik Gut in St. Moritz geopereerd door de vaste chirurg van de Romeinen, dokter Georg Ahlbäumer. Karsdorp zal een paar dagen in de Zwitserse kliniek verblijven en start daarna zijn revalidatie.

Het is niet de eerste keer dat Karsdorp kampt met een knieblessure. In 2017, kort na zijn overstap van Feyenoord naar Roma, scheurde hij de voorste kruisband in zijn linkerknie. Begin dit seizoen onderging Karsdorp opnieuw een knieoperatie vanwege een meniscusblessure. Ook dit keer gaat het om een meniscusblessure. Daardoor moet Karsdorp naar alle waarschijnlijkheid de dubbele confrontatie met Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League missen.

De rechtspoot speelde liefst 123 duels voor Feyenoord en was daarin goed voor drie treffers en 24 assists. Karsdorp kwam dit seizoen tot achttien wedstrijden voor Roma. Doelpunten of assists vielen er nog niet te noteren. Georginio Wijnaldum, een andere ex-Feyenoorder van i Giallorossi, is er ijs en weder dienende wel bij tegen de Rotterdammers. De middenvelder is hersteld van een scheenbeenbreuk en staat de laatste weken in de basis. Op donderdag 13 april ontvangt Feyenoord de ploeg van Mourinho. Precies een week later staat de return in het Stadio Olimpico op het programma.