Elftal van de Week: Heracles hofleverancier na vijfklapper, ook MVV levert

Dinsdag, 21 maart 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen weekend werd de 29ste speelronde afgewerkt. Heracles Almelo wist maar liefst vijf doelpunten te maken op bezoek bij TOP Oss (1-5), terwijl Romain Matthys zijn vijfde clean sheet van het seizoen noteerde namens MVV Maastricht tegen Jong Utrecht (1-0 winst).

Jesper Dahlhaus was afgelopen weekend zeer belangrijk voor FC Eindhoven. De 21-jarige linkspoot redde met een fraaie vrije trap een punt voor de Blauw-witten bij Jong AZ (1-1). Jarne Steuckers zorgt ervoor dat MVV ook een veldspeler levert in het Team van de Week na de zege op Jong Utrecht. De 21-jarige Belg maakte een kwartier voor het laatste fluitsignaal het winnende doelpunt en staat al op acht treffers en tien assists in het huidige Keuken Kampioen Divisie-seizoen.

Nikolai Laursen is een van de drie Heracles-spelers die zich na de vijfklapper in het Elftal van de Week heeft gespeeld. De 25-jarige Deen maakte zijn eerste hattrick in het Nederlands betaald voetbal en was de speler met de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien in deze speelronde (10). Willem II-aanvaller Elton Kabangu toonde zich op bezoek bij ADO Den Haag zeer doelgericht. De pijlsnelle aanvaller was verantwoordelijk voor drie van de vijf schoten op doel, waarvan er twee ook daadwerkelijk het net vonden.

Elftal van de Week: Matthys (MVV Maastricht); Rente (Heracles Almelo), Ketting (VVV-Venlo), Verreth (Willem II), Dahlhaus (FC Eindhoven); Lieftink (Helmond Sport), Steuckers (MVV Maastricht), Vejinovic (Heracles Almelo); Laursen (Heracles Almelo), Kabangu (Willem II), Priske (Jong PSV).