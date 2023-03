Bero tikt ‘niet aardige’ Aletha Leidelmeijer op de vingers na punt tegen PSV

Zondag, 19 maart 2023 om 19:38 • Guy Habets

Matus Bero is blij dat Vitesse in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1) uit een ander vaatje heeft getapt. De captain van de Arnhemmers zag strijd bij zijn ploeg en benadrukt dat dat is wat nodig is om onderin weg te komen. Een analyse van Aletha Leidelmeijer, presentatrice van ESPN, leidde echter tot onvrede bij Bero.

Leidelmeijer vroeg tijdens een interview op ESPN al grinnikend wat Bero ervan vond dat Vitesse 'wacht tot Million Manhoef gaat rennen en iemand de bal er dan overheen gooit'. De aanvoerder van de Arnhemmers kon zeker niet lachen met die vraag. "Als je dat zo zegt, is dat niet aardig van je", antwoordde Bero gepikeerd. "Er werken tien andere spelers heel hard om hem de kans te geven om diep te lopen." Daarna sloot Leidelmeijer het interview meteen af en wenste ze Bero succes tijdens de interlandperiode. Excuses kwamen er niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De presentatrice gaf tegenover analist Hedwiges Maduro wel meteen toe dat ze ernaast zat. "Oké, dat was niet aardig, om alleen maar naar Manhoef te kijken", zo meldde Leidelmeijer meteen. Maduro sloot zich daarbij aan. "Hij (Bero, red.) heeft natuurlijk wel gelijk. Manhoef loert op de omschakeling maar de rest werkt om hem te lanceren. Dat hebben ze goed gedaan als team, dus daar verdienen ze ook de complimenten voor."

In het interview liet Bero verder merken trots te zijn op de inzet van zijn team. "We lieten vandaag de spirit zien die we altijd moeten laten zien. Dit is wat de mensen moeten zien als ze naar Vitesse komen kijken. Mooi voetballen is niet altijd nodig, zeker niet als je in een moeilijke fase zit, maar je moet wel altijd vechten voor elkaar. Dat hebben we vandaag zeker gedaan en daar ben ik heel trots op. Het maakt ook niet meer uit tegen wie we nog spelen, want we moeten altijd honderd procent geven en de punten pakken."