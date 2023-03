Unieke prestatie Zlatan sneeuwt onder door nieuwe zeperd van Milan

Zaterdag, 18 maart 2023 om 22:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:03

AC Milan is zaterdagavond tegen zijn zevende competitienederlaag van het seizoen aangelopen. Op bezoek bij Udinese ging de ploeg van trainer Stefano Pioli met 3-1 onderuit. Zlatan Ibrahimovic, die na veertien maanden zijn rentree in de basis bij Milan maakte, zorgde op slag van rust nog wel voor de gelijkmaker. Hij werd met 41 jaar en 166 dagen de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. De Milanezen blijven door de nederlaag steken op een vierde plaats.

Ibrahimovic maakte na veertien maanden zijn rentree in de basis bij AC Milan. De Zweedse superster kampte lang met een slepende knieblessure, waar hij inmiddels van hersteld is. Ibrahimovic droeg bovendien voor het eerst de aanvoerdersband van de club. Daarmee wordt hij tevens de oudste aanvoerder van Milan ooit. Tegen Udinese werd de Zweed vanaf de flanken bediend door Rafael Leão en Brahim Díaz. Olivier Giroud (geschorst) Junior Messias (geblesseerd) en Theo Hernández (ziek) ontbraken.

Zlatan mist, maar krijgt ????????????????????! ?? Na te vroeg inlopen mag de penalty nog een keer genomen worden en daar maakt Ibrahimovic gretig gebruik van ??#ZiggoSport #SerieA #UdineseMilan pic.twitter.com/6EhaMFLI5e — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 18, 2023

Milan keek op bezoek bij Udinese al na acht minuten tegen een achterstand aan. Roberto Pereyra raakte de bal niet eens vol, maar tekende wel voor de 1-0. Het duel brandde op slag van rust pas echt los. Scheidsrechter Daniele Doveri wees de bezoekers na tussenkomst van de VAR een strafschop toe nadat Jaka Bijol de bal door Rafael Leão tegen zijn arm kreeg aangeschoten. Ibrahimovic ging achter de bal staan, maar moest toezien hoe Marco Silvestri redding wist te brengen.

Enkele minuten later kreeg de spits alsnog een herkansing, aangezien Beto bij de strafschop te vroeg kwam ingelopen. Ditmaal was het wel raak voor Ibrahimovic, die de bal hard door het midden tegen de touwen schoot. Met zijn treffer kroonde hij zich met 41 jaar en 166 dagen tot de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A. Het oude record was met 41 jaar en 25 dagen sinds 2007 in handen van Milan-legende Alessandro Costacurta.

Milan moest na rust toch weer in de achtervolging, want diep in blessuretijd van het eerste bedrijf kwam Udinese opnieuw op voorsprong. Isaac Success zette voor, waarna Beto van dichtbij de 2-1 kon binnenschieten. Milan ging in de tweede helft weer op jacht naar de gelijkmaker, echter gooide Kingsley Ehizibue de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot. De ex-speler van PEC Zwolle werkte bij de tweede paal binnen: 3-1. Marvin Zeegelaar kwam bij Udinese vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd nog als invaller binnen de lijnen.