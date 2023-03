Janssen: ‘Gakpo en hij zijn zoekende, ze lopen elkaar heel erg in de weg’

Woensdag, 15 maart 2023 om 21:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:21

Theo Janssen snijdt voorafgaand aan de Champions League-ontmoeting tussen Real Madrid en Liverpool een verbeterpunt aan voor Cody Gakpo. De analist is van mening dat de samenwerking tussen de winteraanwinst en Darwin Núñez nog niet optimaal verloopt. Zowel Gakpo als Núñez kreeg van manager Jürgen Klopp een basisplaats voor de Europese kraker in Madrid.

"Núñez komt vaak vanaf de linkerkant in de ruimte waar de spits is, en dat is Gakpo die wat inzakt", analyseert Janssen in de studio van RTL7. "Ze zijn heel erg zoekende met zijn tweeën, ze lopen elkaar heel erg in de weg. Ik snap dat ze Núñez hebben laten komen, alleen zou ik dan graag zien dat Gakpo niet het middenveld inzakt, maar dat hij wat meer naar de linkerkant trekt. De linksback (Andy Robertson, red.) is iemand die als een gek opstoomt, die moet eigenlijk de hele linkerflank bestrijken. En met Gakpo kun je natuurlijk een extra middenvelder creëren, dus ik snap het wel."

Gelegenheidsverdediger Cody Gakpo sprint terug om Karim Benzema af te stoppen en slaagt daarin. ? #UCL #RMALIV pic.twitter.com/VKMEYkB27M — VTBL ? (@vtbl) March 15, 2023

Janssen vindt Gakpo 'echt een goede speler'. "Hij heeft heel veel kwaliteiten aan de bal, is redelijk rap en kan een goal maken. Alleen zie ik Gakpo nog steeds het liefst vanaf de zijkant komen. Met de bescherming van de zijlijn. Dat is echt een stuk makkelijker voetballen, want je hebt alles voor je. Als je in de as staat moet je zo veel sneller handelen en ogen in je rug hebben. En op het allerhoogste niveau, zoals de Champions League is, heeft hij daar nog wat moeite mee", zo geeft de oud-middenvelder mee aan Gakpo.

Presentator Humberto Tan geeft aan dat Klopp wel volop vertrouwen in Gakpo lijkt te hebben. "Het zou me ook niet verbazen als hij meer op het middenveld gaat spelen", vult Janssen aan. "Dat hij daar wat meer terechtkomt. Maar honderd procent dat hij daar over een jaar of twee jaar kan spelen. En dat hij het daar ook heel goed gaat doen. Alleen nu zie ik hem nog liever vanaf de zijkant", zo besluit de analist zijn bijdrage over de Nederlander in Engelse dienst.