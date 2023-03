Jong Ajax haalt uit; Kees de Boer maakt prachtige ‘Bergkampiaanse’ goal

Maandag, 13 maart 2023 om 22:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:38

Jong Ajax heeft maandagavond een klinkende zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De beloftenploeg was in het Rat Verlegh Stadion maar liefst met 2-6 te sterk voor NAC Breda. VVV-Venlo won tegelijkertijd de topper van Almere City (1-3). Kees de Boer deed een gooi naar het Doelpunt van het Jaar door op 'Bergkampiaanse' wijze te scoren.

NAC Breda - Jong Ajax 2-6

De beloftenploeg van Ajax trad met een versterkt elftal aan tegen NAC. Zo begonnen Kian Fitz-Jim, Lorenzo Lucca en Francisco Conceição allen in de basis. Het eerste schot van de wedstrijd was direct raak. De Bredanaars kregen de bal niet weg uit de eigen zestien, waarna Donny Warmerdam de 0-1 aantekende. De marge werd na ruim een kwartier al verdubbeld, toen Kian Fitz-Jim met de bal aan de voet versnelde en meegaf aan Amourricho van Axel Dongen. De aanvoerder rondde koel in de rechterhoek af: 0-2. Youri Baas zorgde luttele minuten later voor de 0-3.

Hyballa had na een half uur genoeg gezien en wisselde Boyd Lucassen voor Sabir Agougil. Jong Ajax bleef er echter lustig op los combineren. Na een vlotlopende aanval was Lucca van dichtbij verantwoordelijk voor de 0-4. De bezoekers gingen na rust door waar ze gebleven waren. Conceição zette twee tegenstanders te kijken om hierna rustig de 0-5 tegen de touwen te schieten. Jong Ajax nam hierna gas terug, waardoor Elías Már Ómarsson via de onderkant van de lat NAC op het scorebord kon zetten. Jort van der Sande zorgde vervolgens voor de 2-5. Het slotakkoord was echter voor Jong Ajax-verdediger Youri Regeer, die na terugleggen van invaller Mika Gods de bal binnenkrulde: 2-6.

Almere City FC - VVV-Venlo 1-3

Het treffen tussen nummer drie Almere City en nummer vier VVV begon goed voor de thuisploeg. Pascu bracht de bal in de achttiende minuut laag voor het doel. De intikker van Lance Duijvestijn werd nog gekeerd, maar in de rebound kon Jochem Ritmeester van de Kamp simpel afronden bij de tweede paal: 1-0. VVV draaide de wedstrijd na rust met doelpunten in minuut 49, 54 en 61 volledig om. De eerste daarvan kwam via een kopbal op naam van Nick Venema, die de supporters van zijn voormalige werkgever Almere provoceerde bij het juichen. De volgende treffer kwam op naam van De Boer, die de bal door middel van een briljante pirouette met zich meenam en uit een lastige hoek scoorde: 1-2. De 1-3 kwam op naam van Martijn Berden, die na een dubbele een-twee met De Boer vanbinnen de zestien afdrukte.

De Graafschap - PEC Zwolle 0-1

PEC Zwolle ging furieus van start en opende met schoten op paal en lat van Davy van den Berg. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel vervolgens al in de dertiende minuut. PEC speelde zich simpel onder de druk uit die De Graafschap zette en bracht in de as van het veld Lennart Thy in stelling. De spits kon na een goede lage pass van Thomas van den Belt van vijftien meter scoren: 0-1. PEC wist de minimale voorsprong over de streep te trekken, ook omdat Haris Medunjanin na rust een kopbal van De Graafschap-verdediger Rio Hillen van de doellijn haalde.

FC Eindhoven - ADO Den Haag 1-1

De wedstrijd tussen Eindhoven en ADO begon maandag een kwartier later, omdat de spelersbus van de bezoekers in de file stond. Het elftal van Dick Advocaat kwam al na tien minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Eindhoven-talent Jasper Dahlhaus: 0-1. Vervolgens kreeg ADO via Thomas Verheydt een gigantische kans om de score te verdubbelen, maar Nigel Bertrams wist zijn inzet te keren. In de slotfase de misser van Verheydt ADO fataal, want Naoufal Bannis wist Sonny Stevens te verschalken met een kopbal: 1-1.

Jong Utrecht - Jong PSV 0-1

Bij Jong PSV liet Ismael Saibari in de eerste helft weer een uitgelezen mogelijkheid liggen om het Eindhovense beloftenelftal op voorsprong te zetten. Na zijn grote missers tegen NAC miste hij maandagavond opnieuw een enorme kans tegen Jong Utrecht. Na rust verzuimde Jason van Duiven de score te openen. Het zeventienjarige toptalent van PSV zag zijn strafschop gekeerd worden door doelman Kevin Gadellaa. Een tweede strafschop voor de Eindhovenaren ging wel raak. Mathijs Tielemans wist het buitenkansje te verzilveren en daarmee de drie punten veilig te stellen: 0-1.



De thuisploeg was in het eerste bedrijf heer en meester. Zo kopte Nils Röseler in de openingsfase op de lat. Na 22 minuten trof de centrumverdediger uit een halve omhaal opnieuw het alumunium. Het zat Roda JC niet mee, want Xander Lambrix trof hierna ook nog de paal. De verdiende voorsprong kwam er op slag van rust echter alsnog, nadat basisdebutant Jamil Takidine een voorzet op maat in huis had op Romano Postema. De spits werkte vervolgens beheerst binnen: 1-0. Trainer Edwin de Graaf zag zijn elftal de wedstrijd pas laat in de tweede helft in het slot gooien. Anthony Limbombe omspeelde Jong AZ-sluitpost Daniël Deen om de bal in een leeg doel te schieten: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 29 21 3 5 47 66 2 Heracles Almelo 28 19 3 6 46 60 3 VVV-Venlo 29 15 6 8 9 51 4 Almere City FC 28 15 4 9 8 49 5 FC Eindhoven 29 13 7 9 2 46 6 Willem II 28 12 8 8 13 44 7 NAC Breda 29 13 4 12 -3 43 8 MVV Maastricht 28 12 5 11 0 41 9 Roda JC Kerkrade 29 12 4 13 1 40 10 Jong AZ 29 11 7 11 0 40 11 Telstar 28 10 9 9 -11 39 12 De Graafschap 29 11 6 12 7 39 13 ADO Den Haag 29 10 9 10 -6 39 14 Jong PSV 29 9 8 12 -4 35 15 Helmond Sport 28 9 5 14 -17 32 16 Jong Ajax 29 7 10 12 -5 31 17 TOP Oss 28 9 3 16 -16 30 18 FC Den Bosch 28 8 3 17 -32 27 19 FC Dordrecht 28 7 5 16 -17 26 20 Jong FC Utrecht 28 5 5 18 -22 20