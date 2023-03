Elftal van de Week: grootste uitblinkers bij PEC Zwolle en NAC Breda

Zaterdag, 11 maart 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:06

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag werd de 28ste speelronde afgewerkt. NAC won overtuigend met 4-1 van MVV Maastricht en is hierdoor koploper in de derde periode. Almere City, dat vanwege een afgelasting niet in actie kwam, moet het inhaalduel met Jong FC Utrecht nu winnen om zich te verzekeren van de periodetitel.

PEC Zwolle staat in de derde periode nog boven NAC, maar won al de tweede periodetitel. De Zwollenaren waren vrijdagavond met 2-3 te sterk voor Willem II. Het doel in het Team van de Week wordt deze speelronde verdedigd door Mike Havekotte, die met Helmond Sport de nul hield tegen Jong PSV (3-0). Hofleverancier is ADO Den Haag. De Hagenezen leveren in totaal drie spelers af. Dick Advocaat zorgde voor een stunt door bij een 1-1 stand in ondertal alsnog met 2-3 te winnen van TOP Oss.

Uitgelicht:

Haris Medunjanin was met twee goals de grote man bij de ploeg van trainer Dick Schreuder en heeft daarmee een plek in het Elftal van de Week verdiend. De 38-jarige middenvelder werd de oudste speler met twee goals in één Keuken Kampioen Divisie-duel sinds Opta deze data verzamelt (2008/09). Elías Már Ómarsson was het goudhaantje bij NAC. De IJslander was tegen MVV goed voor een hattrick. Het waren tevens zijn eerste treffers in Bredase dienst. Ómarsson werd de vijfde speler van NAC met een hattrick in de Keuken Kampioen Divisie deze eeuw, na Odysseus Velanas, Ralf Seuntjens, Sydney van Hooijdonk en Enes Ünal.

Elftal van de Week: Havekotte (Helmond Sport); Hall (ADO Den Haag), Amevor (FC Eindhoven), Asante (ADO Den Haag), Janssen (VVV-Venlo); De Boer (VVV-Venlo), Medunjanin (PEC Zwolle), Dahlhaus (FC Eindhoven); Korte (De Graafschap), Ómarsson (NAC Breda), Zwarts (ADO Den Haag)