Kraay ziet ideale buitenspeler voor PSV: ‘Binnen een jaar hangend op links’

Zaterdag, 11 maart 2023 om 12:03 • Wessel Antes • Laatste update: 12:19

Hans Kraay junior vindt dat PSV Ruben van Bommel komende zomer moet overnemen van MVV Maastricht. De analist van ESPN is zeer onder de indruk van de prestaties van de achttienjarige buitenspeler in de Keuken Kampioen Divisie. In december stak Kraay al de loftrompet over de jongste zoon van Mark van Bommel, en inmiddels is hij volledig overtuigd: Van Bommel junior moet de nieuwe linksbuiten van PSV worden.

Van Bommel beschikt in Maastricht over een meerjarig contract en beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak in Stadion de Geusselt. Na 24 competitiewedstrijden staat de linksbuiten op tien doelpunten en vier assists. Van Bommel junior is een heel ander type speler dan zijn vader. Hij is snel, behendig, technisch en heeft een goede voorzet in huis. Onlangs werd hij voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje Onder 20, dat op 25 maart oefent tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk.

Waar Thomas van Bommel, de andere zoon van Mark, qua spel wel op zijn vader lijkt, deed Ruben Kraay in december vorig jaar denken aan een ander familielid. “Hij heeft wat meer weg van zijn opa, Bert van Marwijk. Thomas van Bommel heeft het ritme van een middenvelder en Ruben vind ik in zijn lopen - dat moet ik heel voorzichtig zeggen - een beetje op Ángel di María lijken. Het is echt een goede speler, ik verwacht heel veel progressie bij hem. Hij gaat absoluut richting de top van de Eredivisie!”

Vrijdagavond onthulde Kraay in Voetbal op Vrijdag dat er vanuit de Eredivisie al belangstelling is voor Van Bommel junior. “Ik weet van Go Ahead Eagles dat Paul Bosvelt (technisch manager, red.) heel erg met hem bezig is geweest in de winterstop. FC Twente is enigszins bezig geweest.” Toch denkt Kraay dat topclub PSV nu moet toeslaan. “Volgens mij kost hij vrijwel niks. Laat hem een jaar in de Keuken Kampioen Divisie meedoen met Jong PSV, laat hem meetrainen met het eerste en binnen anderhalf of één jaar staat hij hangend linksbuiten in PSV 1.”