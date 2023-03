Transfervrij duo van NEC wordt begeerd door twee Eredivisie-subtoppers

Souffian El Karouani en Bart van Rooij kunnen na dit seizoen een stap hogerop maken. De twee backs van NEC staan naar verluidt op de radar bij FC Utrecht en FC Twente. De interesse van de Domstedelingen is geen geheim, daar algemeen directeur Wilco van Schaik van de Nijmegenaren dat onlangs bevestigde in gesprek met RTV Utrecht.

El Karouani en Van Rooij lopen komende zomer uit hun contract bij NEC en de gesprekken over een verlenging van de verbintenis hebben tot nu toe geen succes opgeleverd. Meerdere clubs zitten dan ook op het vinkentouw en Van Schaik gaf eerder al te kennen dat Utrecht er daar een van is. "Ik zal je zeggen dat Utrecht aardig geïnteresseerd is in de spelers die bij ons transfervrij zijn", meldde de algemeen directeur van NEC bij RTV Utrecht. "Dat is terecht, want onze beide backs zijn jonge gasten die zich uitstekend ontwikkeld hebben."

In de wandelgangen wordt ook Twente met het tweetal in verband gebracht. Joshua Brenet zou komende zomer willen vertrekken, waar Van Rooij voor in de plaats gehaald kan worden, en El Karouani wordt gezien als de opvolger van Gijs Smal. De linksback hoopt naar verluidt op een overstap naar LaLiga. "Souffian, met de enorme energie die hij heeft, maakt dit seizoen grote stappen", duidt Van Schaik de ontwikkeling van de NEC-verdediger. "Ik snap wel dat grote clubs achter hem aanzitten omdat hij transfervrij is."

NEC sloeg onlangs wel een belangrijke slag met het binnenboord houden van Dirk Proper. De kleine middenvelder, die de laatste tijd wekelijks uitblinkt in het Goffertstadion, was ook transfervrij en had gratis de stap naar een andere club kunnen maken. Proper koos er echter voor om te verlengen in Nijmegen en ligt nu vast tot medio 2025. De contracten van Iván Márquez en Mattijs Branderhorst zijn nog niet verlengd. Zij kunnen in de zomer ook transfervrij weg bij NEC.