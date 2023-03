Hans Kraay lokt Bruggink: ‘Hij wil heel graag jullie trainer worden. Echt!’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:56

FC Twente heeft nog niet gesproken met Peter Bosz, zo heeft Arnold Bruggink te kennen gegeven bij ESPN. De nieuwe aanstaande technisch directeur van de Enschedeërs reageert daarmee op de geruchten die de afgelopen weken rondgaan. Volgens clubwatcher Leon ten Voorde van TC Tubantia is Bosz reeds op de radar verschenen bij de Tukkers. Hans Kraay junior weet dat de voormalig trainer van Ajax 'heel graag wil'.

Bosz werd na zijn vertrek bij Olympique Lyon gelinkt aan FC Groningen en het Belgische nationale elftal. In beide gevallen kwam een dienstverband echter niet van de grond. De inmiddels 59-jarige oefenmeester was in Nederland eerder werkzaam voor AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo, Feyenoord, Vitesse en Ajax. Vanwege de moeizame resultaten onder Alfred Schreuder werd Bosz ook in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar van een hernieuwde samenwerking leek nooit sprake te zijn.

?? Ziet 'directeur' Arnold Bruggink de komst van Peter Bosz zitten? "Ja, tuurlijk." — ESPN NL (@ESPNnl) March 7, 2023

Volgens Hans Kraay heeft Bosz wél oren naar een dienstverband bij FC Twente. "Peter Bosz wil heel erg graag. Dat weet ik. Echt. Ik denk ook dat hij heel goed bij jou past. En bij deze club, met dat frivole en aanvallende voetbal", aldus de verslaggever van ESPN in gesprek met Bruggink. "Wij hebben nog niet met Bosz gesproken", antwoordt Bruggink daarop. "Ik zou wel met hem willen spreken, natuurlijk. Maar ik kan nog geen uitspraken doen over wie onze nieuwe trainer wordt."

Eerder vielen de namen van Dick Schreuder en René Hake al voorzichtig in het geruchtencircuit. Laatstgenoemde zwaaide tussen 2015 en 2017 ook al de scepter bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. "Er zijn meer trainers die trainer willen zijn van een club als FC Twente", meent Bruggink. "Wij zitten intern echt wel op één lijn als wij over een trainer praten. Dat zal een van de belangrijkste prioriteiten zijn. De volgende vraag daarover mag je tot 1 juli aan Jan (Streuer, red.) stellen."