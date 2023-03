Unibet: een odd van 8.00 (!) voor de openingsgoal van Messi!

Woensdag, 8 maart 2023 om 07:00 • Davey de Laat • Laatste update: 14:22

Paris Saint-Germain moet woensdagavond een 1-0 achterstand zien weg te poetsen in de return tegen Bayern München. Voormalig PSG-speler Kingsley Coman was drie weken geleden goed voor de enige treffer in het Parc des Princes. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Champions League-kraker van woensdagavond, die om 21.00 uur Nederlandse tijd begint.

PSG verloor na de winterstop al drie keer in de Ligue 1 en werd in de achtste finale van de Coupe de France uitgeschakeld door Olympique Marseille (2-1). De Franse koploper heeft zich na de nederlaag tegen Bayern wel opgericht in de eigen competitie. Zo werden Lille OSC (4-3), Marseille (0-3) en FC Nantes (4-2) achter elkaar verslagen. Domper voor de Parijzenaars is dat Neymar dit seizoen niet meer in actie komt. De Braziliaan heeft een enkelblessure opgelopen en moet geopereerd worden.

Bayern staat samen met concurrent Borussia Dortmund bovenaan in de Bundesliga. Der Rekordmeister heeft wel een beter doelsaldo. Zaterdag werd ternauwernood met 1-2 gewonnen van degradatiekandidaat VfB Stuttgart, mede door de openingstreffer van Matthijs de Ligt. Benjamin Pavard kan niet in actie komen tegen PSG, de Fransman kreeg in het heenduel een rode kaart.

Lionel Messi steekt dit seizoen in grote vorm bij PSG. De kleine Argentijn is bij 34 doelpunten betrokken in 29 duels voor les Parisien. Messi won met Argentinië het WK in Qatar, wat de kroon op zijn carrière zette. De Champions League winnen met PSG zal ook ongetwijfeld op het verlanglijstje van de zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar staan. Zijn laatste dateert alweer van 2015, toen hij met Barcelona in de finale met 3-1 won van Juventus.

