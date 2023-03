Joël Drommel schakelde mental coach in: ‘Het was een heel moeilijk jaar’

Maandag, 6 maart 2023 om 14:25 • Davey de Laat • Laatste update: 14:24

Joël Drommel stond zondag voor het eerst dit seizoen in competitieverband onder de lat van PSV. In het duel met RKC (0-1 winst) kreeg de 26-jarige doelman niet veel te doen, maar had alsnog twee prima reddingen in huis. Vorig jaar verdween Drommel uit de basis na mindere optredens voor de Eindhovenaren. Sindsdien heeft hij een mental coach ingeschakeld. “Ik wilde kijken of zoiets kon helpen”, vertelt hij tegenover Voetbal International.

Door de blessure van Walter Benítez is Drommel nu de eerste keeper van PSV. De goalie moest genoegen nemen met een reserveplaats sinds de komst van de Argentijn en dat was niet makkelijk. “Het was een heel moeilijk jaar”, erkent hij. “Het enige wat ik kon doen was me elke dag laten zien op de training, elke dag honderd procent geven en in mezelf blijven geloven. En dan wachten op die kans. Nu heeft het voor mij goed uitgepakt. Helaas niet voor Benítez. Zoiets gun je niemand.”

Roger Schmidt passeerde Drommel meermaals vorig seizoen. Na zijn ketsers tegen FC Twente werd Yvon Mvogo de definitieve nummer één. Sindsdien heeft de voormalig doelman van de Tukkers een mental coach genomen. “Geen psycholoog. Maar wel iemand bij wie ik mijn ei kwijt kan. Met wie ik over alles kan praten. Ik ben daarmee begonnen nadat ik ernaast kwam te staan. Wilde daarna weleens kijken of zoiets kan helpen. Er komt als keeper veel op je af.”

Trainer Ruud van Nistelrooij zegt met Drommel en Benítez eigenlijk twee eerste keepers in de selectie te hebben. De oefenmeester was dan ook tevreden met de prestatie van zijn doelman tegen RKC. “Joël heeft uitstekend gekeept. Hij maakt een heel stabiele indruk’, zei de trainer van PSV. ‘Mooi dat hij de nul heeft gehouden.” PSV boekte in Waalwijk de eerste uitzege in 2023 en bleef daarmee in het spoor van Feyenoord. De achterstand op de Rotterdamse koploper bedraagt momenteel zes punten.