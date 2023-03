Perez: ‘Hij heeft zichzelf toch compleet in de maling genomen in zijn carrière?’

Maandag, 6 maart 2023 om 10:12 • Jordi Tomasowa

Kenneth Perez is niet onder de indruk van de fysieke conditie van Oussama Tannane. De analist van ESPN vindt dat de aanvaller van NEC bij een grotere club hoort te spelen, maar acht Tannane daar momenteel te zwaar voor. “Dat hij zo'n soort loopbaan heeft, is toch volledig aan hemzelf te wijten?”, aldus Perez.

Tannane kon zondag niet voorkomen dat NEC op bezoek bij Ajax met 1-0 onderuit ging. Desondanks speelde de aanvaller geen onverdienstelijke wedstrijd. “Die jongen heeft zichzelf toch compleet in de maling genomen in zijn hele carrière”, zei Perez zondagavond bij Dit Was Het Weekend. “Dat hij zo'n soort carrière heeft, is toch volledig aan hemzelf te wijten? Hij is misschien wat gezet en zwaar, maar dit: deze sprint is toch heel erg goed?", gaf de analist aan, terwijl hij beelden van Tannane tegen Ajax liet zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het gaat me even niet om alle mooie ballen die hij geeft”, vervolgde Perez. “In het hedendaagse voetbal moet hij vijf keer per helft zo'n sprint trekken. Alleen, dat lukt hem niet. Daar is hij fysiek niet goed genoeg voor. Hij is te zwaar en niet afgetraind. Hij hoort niet bij NEC te voetballen, maar bij een hele goede en grote club. Een goede voetballer is meer dan alleen lekker kunnen voetballen.”

Tannane zelf was na de nederlaag van NEC bij Ajax (1-0) niet te spreken over arbiter Jochem Kamphuis. Volgens eerstgenoemde plantte Edson Álvarez bewust zijn elleboog in zijn gezicht. Het moment werd echter niet bestraft door de arbitrage. Onterecht, zo vond Tannane. “Iedereen zag het. Ik heb daar ook wat berichtjes over gehad met: ‘Hij deed het expres. Hij deed het expres’", zei hij tegenover ESPN.. "Ik ben Tannane, hè. Ik krijg ze altijd tegen, ik ben het gewend. Kijk zelf maar... Ik hoef niets meer te zeggen, iedereen ziet dit ook. Maar ik zeg zoals ik het al zei: ik blijf Tannane, ik loop altijd een beetje achter... “