Jeugdcoach benoemt kwaliteiten die Hato ook bij Ajax kunnen gaan helpen

Zondag, 5 maart 2023 om 13:26 • Rian Rosendaal

Pjotr van der Marel is onder de indruk van de ontwikkeling die Jorrel Hato momenteel doormaakt bij Ajax. De jeugdtrainer maakte de pas zestienjarige centrale verdediger annex linksback enige tijd mee bij Sparta Rotterdam en zag toen al dat Hato zich ondanks zijn jeugdige leeftijd behoorlijk volwassen opstelde. De jonge Ajacied maakte in januari zijn debuut voor Ajax in het met 0-2 gewonnen bekerduel met FC Den Bosch.

"Jorrel was bij Sparta een jochie met een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand met leiderschapskwaliteiten, die de boel op sleeptouw nam", vertelt Van der Marel in gesprek met de NOS. De jeugdcoach zag wel dat Hato flink moest wennen in zijn beginperiode bij Sparta. "Hij was een kop groter dan de andere jongens. Fysiek was hij dus de beste, maar qua techniek had hij het soms moeilijk. Je zag dat het erin zat, maar zijn lichaam zat hem daarbij in de weg. Daar zat hij mee in zijn maag: het maakte hem soms boos en verdrietig."

Volgens Van der Marel wist Hato de knop uiteindelijk om te zetten. "Toen zagen we de stoïcijnse Jorrel die je nu in Ajax 1 ziet. Hij ontwikkelde toen leiderschapskwaliteiten: hij werd aanvoerder en gedroeg zich daar ook naar." Ajax klopte in 2018 op de deur, al was de overstap naar Amsterdam er niet een zonder twijfel. "De familie Hato twijfelde. Jorrel had het heel erg naar zijn zin bij Sparta, dus een overstap was niet vanzelfsprekend. Het is ook moeilijk om je kind zo vroeg los te laten. Maar hij was toen als speler al heel erg ver en had ook uitdaging nodig. Wij gunden het hem enorm."

Enkele jaren later werkt Hato aan een doorbraak bij Ajax. John Heitinga gaf hem donderdag in het bekerduel met De Graafschap (0-3 winst) zelfs zijn eerste basisplaats. Van der Marel is trots op de verdediger, met wie hij nog regelmatig contact heeft. Laatst was er zelfs een ontmoeting in Amsterdam. "Ik kreeg een hug. Het is een ontzettend lieve jongen, die alle voorwaarden heeft - zowel qua karakter als fysiek - om het heel ver te schoppen."