‘Zij worden natuurlijk gek als ze hem als opvolger van Arne Slot halen’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 14:08

Feyenoord strijdt nog op drie fronten volop om de prijzen en dat is mede te danken aan trainer Arne Slot. De 44-jarige Bergentheimer haalde vorig jaar al de Conference League-finale en gooit ook dit seizoen weer hoge ogen met zijn ploeg. Clubwatchers Jan Dirk Stouten en Mikos Gouka hopen dat Slot nog even behouden blijft voor Feyenoord. Mocht hij echter toch vertrekken, heeft Stouten nog wel een (gewaagde) opvolger in gedachten.