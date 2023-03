Ajax-huurling heeft vorm te pakken: ‘Tegenstanders hebben meer respect’

Donderdag, 2 maart 2023 om 20:50 • Bart DHanis • Laatste update: 20:59

Mohammed Daramy heeft zijn vorm teruggevonden bij FC Kopenhagen. De van Ajax gehuurde linksbuiten maakte woensdagavond de openingstreffer in de bekerwedstrijd tegen Vejle BK (2-0), dat momenteel de ranglijst aanvoert op het tweede niveau in Denemarken. Daramy was eerder dit jaar ook al trefzeker tegen Silkeborg, waardoor de Deense aanvaller sinds de winterstop op twee doelpunten in drie wedstrijden staat.

Tegen Velje BK kwam Daramy na een uur spelen binnen de lijnen en opende hij acht minuten later de score voor de thuisploeg. Op het clubkanaal van Kopenhagen geeft de aanvaller toe dat hij na de winterstop beter in zijn vel zit. “Toen ik hier aankwam, was ik niet in vorm en had ik al bijna een half jaar niet veel gespeeld. Het was een moeilijke start en het duurde langer dan verwacht om in vorm te komen. Nu sta ik er beter voor. Het is geweldig om te schitteren en te laten zien dat ik goed kan voetballen”, aldus Daramy.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De pas 21-jarige aanvaller merkt ook dat verdedigers extra rekening houden met zijn vorm. “Ik zie wel dat ze merken dat ik gevaarlijk kan zijn als ik de bal heb. Dat zag ik vandaag ook. Als team kennen we elkaars kwaliteiten en we weten hoe we een tegenstander pijn kunnen doen. Het is fijn om te merken dat tegenstanders meer respect voor me hebben dan voorheen”, besluit de aanvaller.

Daramy ligt tot 2026 vast in Amsterdam. De vleugelspits werd in 2021 voor twaalf miljoen euro van Kopenhagen overgenomen, maar kon zich bij Ajax niet onderscheiden. Hij kwam tot slechts zestien optredens in de hoofdmacht, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf. Komende zomer keert de aanvaller terug bij Ajax, dat hem sinds afgelopen zomer uitleent aan zijn vorige werkgever.