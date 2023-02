Feest bij Spakenburg: ‘Als we nu geen Feyenoord loten, word ik helemaal gek!’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:44

SV Spakenburg kan het nog amper beseffen. De amateurploeg, uitkomend in de Tweede Divisie, won dinsdag met 1-4 van FC Utrecht in de kwartfinale van het TOTO KNVB Bekertoernooi. Die stunt leidde tot euforische reacties bij de Blauwen. Trainer Chris de Graaf vertelde na afloop dat hij een uitgesproken voorkeur heeft voor de loting van de halve finales. "Als we nu geen Feyenoord loten, dan word ik helemaal gek! Ik wil per se Feyenoord loten."

Mocht stuntploeg Spakenburg onverhoopt de finale halen, zorgt dat wel voor een 'probleem'. In de statuten van de club staat namelijk dat er niet op zondag gespeeld mag worden. De finale vindt plaats op zondag 30 april. "Als het aan mij ligt gaan we gewoon", lacht De Graaf, die voor de wedstrijd al aangaf vertrouwen te hebben in een stunt. "Ik heb me zondag helemaal opgesloten en drie wedstrijden van FC Utrecht bekeken. Ik was benieuwd in hoeverre we met ze mee konden. Ik genoot ervan. Na de 0-1 dacht ik: lekker, we zitten in de wedstrijd."

Verslaggever Hans Kraay junior onderbreekt de oefenmeester vervolgens: "Chris, 1-4." "Ja, zeg het maar", reageert De Graaf. "Ik heb vaak lef met uitspraken, maar ook ik had dit niet verwacht", zei hij glunderend. In de vorige ronde wist Spakenburg ook al te stunten door FC Groningen uit te schakelen (2-3). "Daar werden we overhoop gelopen. Maar we stonden nu veel beter. Utrecht creëerde ook niet heel veel kansen of zo. Ze mochten van ons aan de zijkant de bal hebben. Ik kon het eigenlijk niet geloven. Door de emotie kun je niet meer analyseren. Maar als ik analytisch keek, dacht ik: waar maak je je druk om?"

John de Wolf nodigde oud-assistent Chris de Graaf uit, zijn reactie: "Je hoeft me niet uit te nodigen..." ??#utrspa — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2023

Feyenoord

Vlak na afloop van de wedstrijd werd De Graaf in één beeld gevangen met Mark Veenhoven. Daarop is te zien hoe trainer en speler dolblij zijn. "Ik zei toch dat we naar De Kuip gaan?!", schreeuwde De Graaf zijn middenvelder toe. De oefenmeester verklaarde dat hij contact heeft gehad met Feyenoord-legende John de Wolf, onder wie hij assistent-trainer was bij Spakenburg. ''Ik heb heel goed contact met John de Wolf'', vertelde De Graaf. ''Drie jaar ben ik zijn assistent geweest. Bijna net als altijd appte hij me succes. Ik stuurde terug: 'dankjewel, we gaan ervoor!' Hij stuurde: 'mochten jullie eruit gaan dan nodigen we je uit voor de halve finale in De Kuip als we doorgaan.' Dus ik stuurde: 'dat is prima, maar je hoeft me niet uit te nodigen. Het gaat Feyenoord - Spakenburg worden.'''

De Graaf is fan van Feyenoord en heeft dan ook een sterke voorkeur om de koploper van de Eredivisie te treffen in de halve finale. ''Als we nu geen Feyenoord loten, dan word ik helemaal gek! Ik wil per se Feyenoord loten. Dat is toch mooi. Ik wil gewoon naar De Kuip en in de halve finale zit het sowieso vol. Een legendarische avond en gewoon genieten! Ik heb al honderd keer in de media gezegd dat ik bij Feyenoord - Lazio ben geweest. Dat is geen voetbal, dat is leven. Ik wil daar gewoon zijn.''