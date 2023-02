‘Nieuwe De Ligt’ klaar voor grote doorbraak bij Juve: ‘Die vergelijking is top!’

Woensdag, 1 maart 2023 om 00:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:43

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Dean Huijsen, die een grote voetbaltoekomst wordt voorspeld, gezien wordt als ‘de nieuwe Matthijs de Ligt’ en klaar is voor zijn grote doorbraak bij Juventus.

Door Noël Korteweg

De pas zeventienjarige centrale verdediger wordt al jaren gezien als een van de grootste Nederlandse talenten van zijn generatie. Huijsen kende echter een andere start van zijn voetbalcarrière dan gebruikelijk. Waar talenten doorgaans op jonge leeftijd al worden opgepikt door Ajax, PSV, Feyenoord of een buitenlandse topclub, bracht de 1 meter 95 lange mandekker de eerste jaren van zijn jeugdopleiding door bij een amateurclub in Marbella, Spanje. “We gingen als familie altijd op vakantie naar Marbella, we vonden het altijd leuk daar”, begint Huijsen. “Mijn ouders besloten vervolgens om het een jaar te gaan proberen in Marbella. Ze hadden er ook een goede baan gevonden en uiteindelijk zijn we er nooit meer weggegaan.”

De dan vijfjarige Huijsen gaat spelen bij Costa Unida CF, een amateurclub uit Marbella. “Het was altijd leuk daar”, herinnert de verdediger zich. “In die tijd speelden we onze wedstrijden alleen nog in de regio, omdat Spanje heel groot is. Zo’n anderhalf jaar voordat ik wegging was ik nog een spits. Daarna switchte ik naar de positie van centrale verdediger. Daar was ik heel goed in. In mijn laatste seizoen bij Costa Unida hadden we een heel goed team en wonnen we van FC Málaga, die eigenlijk nog nooit hadden verloren. Dat was nog nooit gebeurd, dus dat was heel speciaal.” Als Huijsen tien jaar oud is wordt hij gebeld door hetzelfde Málaga. “Ik was daar al twee keer op proef gegaan, maar ik was uitgerekend allebei die keren ontzettend ziek. Ik had het daarom ook niet heel goed gedaan.” Kort na de gewonnen wedstrijd met Costa Unida tegen Málaga belt laatstgenoemde club opnieuw. “Natuurlijk zei ik ‘ja’.”

Bij Málaga leert Huijsen ‘de basis van het voetbal’. “Ik speelde op die leeftijd heel veel toernooien met de club. We hebben regelmatig tegen profclubs gespeeld, bijvoorbeeld tegen Barcelona, Real Madrid en ook Juventus. Dat zijn wedstrijden van hoog niveau.” Ondertussen is de Nederlander op dat moment ook nog druk met school. “Ik zat op een internationale school, een Engelse school was dat. Ik miste bijna elke week de lessen van maandag of vrijdag, of soms zelfs allebei. Dat vond die school natuurlijk niet altijd even leuk, ook al had ik wel altijd een toestemmingsbriefje van Málaga, haha. Op die leeftijd speelden we ontzettend veel toernooien, dus moesten we regelmatig reizen.” In de daaropvolgende jaren wordt duidelijk dat Huijsen erg talentvol is. Hij wordt regelmatig opgeroepen voor de Andalusische selectie, waar hij samenspeelt met spelers uit de regio. “Dat waren jongens van onder meer Sevilla, Real Betis, FC Cádiz, UD Almería en FC Granada. Het was erg speciaal om daar geselecteerd voor te worden. We speelden toen ook om het kampioenschap van Spanje, maar verloren helaas in de halve finale.”

Als Huijsen vijftien jaar oud is en wekelijks indruk heeft gemaakt, mag hij een week lang meetrainen met het eerste elftal van Málaga. “Dat ging eigenlijk heel erg goed. Of ik zenuwachting was voor de eerste training? Niet echt, ik ben fan van Málaga, dus het was ontzettend tof om mee te maken. We hebben ook een keer in het stadion getraind en dat vond ik echt top. Toen eenmaal duidelijk werd dat ik zou vertrekken, ben ik weer gaan spelen met het team van mijn eigen leeftijd.” Huijsen heeft op dat moment inmiddels internationaal naam gemaakt en kan rekenen op interesse van Europese topclubs. Real Madrid, Sevilla en Juventus hebben bijvoorbeeld belangstelling in de Nederlander. Ook een niet nader genoemde Premier League-club heeft een oogje op de verdediger, maar door de Brexit-regels is een overstap simpelweg niet mogelijk. Dat clubs van dit formaat achter Huijsen aan zaten, deed hem zelf niet zoveel. “Ik was er eigenlijk niet heel erg van onder de indruk. Ik ben een rustige jongen en kijk gewoon naar wat het beste is voor mij en mijn carrière. Daar kies ik dan voor.”

Uiteindelijk gaat het tussen Real Madrid en Juventus. “Een directeur van Juventus vloog naar ons huis in Spanje toe”, zegt Huijsen. “Hij vertelde zijn verhaal en wat hun plan met mij was. Daarna ben ik nog samen met mijn ouders naar Turijn gegaan om het trainingscomplex van Juventus te bekijken.” Ook Real Madrid haalt alles uit de kast om de verdediger te overtuigen van een overstap. “Mijn ouders hebben een aantal gesprekken gevoerd met de hoofd jeugdopleiding en ik heb één keer met die man gesproken. Mijn vader en moeder zijn daarnaast ook nog naar Madrid gegaan om daar alles te bekijken.” Huijsen kiest in de zomer van 2021 voor Juventus en heeft daar een goede reden voor. “Ten eerste staat Italië natuurlijk echt bekend om de verdedigers daar. Ik dacht zelf dat ik daar heel veel kon gaan leren en dat heb ik ook gedaan. In Spanje speel je in de jeugd tegen zowel amateur- als profclubs. In Italië is dat anders: daar zijn alle teams professioneel. De tegenstanders waren daar van een hoger niveau. Dat was mijn denkwijze om uiteindelijk voor Juventus te kiezen.”

Huijsen tekent in de zomer van 2021 een driejarig contract bij Juventus

Huijsen tekent een contract voor drie seizoenen bij la Vecchia Signora en verlaat Spanje daardoor na elf jaar. “In het begin was het wel moeilijk”, is de mandekker eerlijk over zijn start in Italië en Turijn. “Mijn ouders en ik hebben toen zes weken in een hotel gewoond omdat we geen huis of appartement konden vinden. De trainingen waren ook veel zwaarder dan ik gewend was en toen ik aankwam in Italië was ik ontzettend ziek.” ‘Geen leuk begin’, zegt Huijsen. “Maar na twee maanden was ik al gewend en toen beviel het ontzettend goed. Beetje bij beetje ging het Italiaans ook beter waardoor ik makkelijker kon communiceren.” Dat de Nederlander al vloeiend Spaans sprak, heeft flink geholpen. “De talen en hoe de mensen zijn lijken een beetje op elkaar en ook de cultuur is vergelijkbaar. Dat heeft me erg geholpen om me aan te passen. Nu kan ik gewoon vloeiend Italiaans.” Waar het toptalent begint aan zijn carrière bij de 36-voudig kampioen van de Serie A, zet hij een punt achter zijn schoolcarrière.

Het plan van Juventus met Huijsen was duidelijk. “Ik begon bij de Onder 17 en zou het jaar daarna, dit seizoen dus, eigenlijk naar de Onder 19 gaan. Ik heb het eigenlijk beter gedaan dan in het begin werd verwacht. Ik heb een half jaar bij de Onder 19 gespeeld, maar sinds twee maanden ben ik onderdeel van de Onder 23. Het is bij Juventus nog nooit eerder gebeurd dat een speler van mijn leeftijd naar de Onder 23 is gegaan.” Het gaat dan ook hard met de ontwikkeling van Huijsen, die kort voor zijn zeventiende verjaardag van trainer Massimiliano Allegri mag meetrainen met het eerste elftal. “Dat was heel leuk en leerzaam. Dat zijn spelers die je normaal gesproken alleen op FIFA ziet.” Nerveus was Huijsen niet, “want het was natuurlijk ‘gewoon’ maar een training”, vervolgt de verdediger nuchter. “Het was wel ontzettend cool.” Iedereen maakt indruk op Huijsen tijdens die training. “Maar bij Paulo Dybala dacht ik wel echt: jezus, die is echt heel erg goed. Het zijn allemaal topspelers natuurlijk, maar ik stond tegenover Dybala. Ik werd ook aangewezen om Dusan Vlahovic te verdedigen en hun aanval bestond daarnaast nog uit Federico Chiesa en Álvaro Morata. Dat was dus best pittig, haha.”

Na die training gaat Huijsen even zitten met De Ligt. “We hebben denk ik twintig minuten lang gepraat over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld hoe het met mij ging en over het leven in Italië in het algemeen. Ik vond het wel jammer dat hij afgelopen zomer naar Bayern München ging, omdat ik graag samen met hem had gespeeld.” De jonge verdediger wordt internationaal gezien als ‘de nieuwe De Ligt’. “Ja, dat staat echt overal, haha! Of dat extra druk met zich meebrengt voor mij? Nee, hoor. Voor mezelf niet”, reageert Huijsen nuchter. De vergelijking met de ex-Ajacied is dan ook snel gemaakt: twee lange blonde Nederlandse centrale verdedigers met een verleden bij Juventus die kalm aan de bal zijn en verdedigend hun mannetje staan. “Wat ik van die vergelijking vind? Die vind ik top! Matthijs is een hartstikke goede speler, dus ik mag zeker niet klagen.” Huijsen kijkt daarnaast ook met bewondering naar Virgil van Dijk. “Hij is in de één-op-één zo ontzettend goed. Als ik iets van hem kon overnemen, dan is dat zijn kracht: zijn fysiek is niet normaal. Sergio Ramos is sinds ik negen jaar oud ben eigenlijk mijn echte idool. Hij is op een goede manier agressief en is heel goed met de bal. Sergio Ramos kan eigenlijk alles.”

Omdat er tijdens de pandemie weinig tot geen jeugdinterlands worden gespeeld, maakt Huijsen zijn debuut voor het Nederlands elftal ‘pas’ in Oranje Onder 17. “Dat was een heel mooi moment”, vertelt de mandekker. “Mijn hele familie was erbij, dat duel (met Mexico Onder 18, red.) werd ook gespeeld in Spanje. Dat was dus extra speciaal voor mij. We wonnen met 5-0, maar ik scoorde niet. Ik raakte wel de paal met een kopbal.” Afgelopen zomer, na zijn eerste seizoen bij Juventus, gaat Huijsen met Nederland Onder 17 mee naar Israël voor het EK Onder 17. “Dat was echt een topervaring, echt top”, zegt de verdediger glunderend. “Het was ook in fysiek opzicht goed voor mij omdat ik nog nooit eerder om de drie dagen een wedstrijd had gespeeld. Ik heb ontzettend veel geleerd van dat EK. We speelden natuurlijk ook tegen de beste spelers van onze leeftijdsgroep uit Europa.” Huijsen scoort twee keer in de groepsfase: allebei vanaf de penaltystip. Na een overwinning op de leeftijdsgenoten van Italië (2-1) en een bloedstollende strafschoppenserie tegen Servië (2-2, 5-3 n.s.) – waarbij Huijsen zijn penalty benut – wacht de finale tegen Frankrijk.

Die eindstrijd gaat helaas met 2-1 verloren. “Hun rechtsback (Saël Kumbedi van Olympique Lyon, red.) maakte twee doelpunten. Het EK was erg mooi om mee te maken, maar aan de andere kant ook niet natuurlijk omdat we de finale verloren. Die wil je winnen. Hoe ik met die teleurstelling omging? Gewoon doorgaan: je kan na de wedstrijd niets meer veranderen aan het resultaat”, zegt Huijsen. Na de zomerstop keert de verdediger terug bij Juventus. Sinds twee maanden is hij vast onderdeel van Juventus Onder 23, ook wel Juve Next Gen genoemd. Zijn statistieken zijn indrukwekkend. Na zijn eerste seizoen Italië, toen hij in twintig wedstrijden acht doelpunten maakte en twee assists gaf, staat de teller dit jaar na 25 duels al op acht treffers. “In de Onder 17 en 19 nam ik dan wel de strafschoppen, maar ik scoor ook regelmatig met mijn hoofd. Ruim twee weken geleden scoorde ik nog van afstand, die goal is een beetje viraal gegaan.” Dat duel was de terugwedstrijd van de halve finale in de beker, thuis tegen Foggia. Na een rake kopbal in de eerste helft schiet Huijsen zijn ploeg kort na rust met een geweldig afstandsschot op voorsprong.

Uiteindelijk moest een strafschoppenserie voor een winnaar zorgen. Huijsen nam de eerste penalty en benutte die. Juve Next Gen wint de serie en bekert verder naar de finale. De eindstrijd tegen LR Vicenza wordt gespeeld over twee wedstrijden. Het heenduel is op donderdag 2 maart. Dat Huijsen van afstand scoorde met zijn linkerbeen – hij is rechts – was geen toeval. “Ik ben mijn linkerbeen gaan trainen toen ik klein was. M’n vader vond dat ik een goed linkerbeen nodig had, dus ging ik voor school altijd twintig minuten lang oefeningen doen met links. Dan probeerde ik in de tuin de bal zo hoog mogelijk te schieten of de lat te raken. Daarna ging ik steeds meer met links doen tijdens trainingen en vervolgens ook in de wedstrijden. Nu ben ik tweebenig, wat echt helpt als centrale verdediger.” Afgelopen december maakte Huijsen zijn officieuze debuut voor Juventus in een vriendschappelijk duel met HNK Rijeka (1-0 winst). Zijn huidige contract loopt nog door tot medio 2024, maar daar komt snel verandering in. “Of je me al mag feliciteren met mijn contractverlenging? Het is nog niet getekend, maar we hebben wel al een datum afgesproken om de handtekeningen te gaan zetten. Dus je mag me eigenlijk al feliciteren, ja”, lacht Huijsen, die tot medio 2027 gaat bijtekenen.

Uit die nieuwe verbintenis spreekt vertrouwen van de club. Het plan met de mandekker is dan ook duidelijk. “De bedoeling is dat ik of volgend seizoen mijn plek vind in de eerste selectie, of dat ik verhuurd ga worden aan een club uit de Serie A of B om zo minuten te kunnen maken.” Dat Juventus door verschillende lopende onderzoeken en de straf van vijftien punten aftrek nu in zwaar weer verkeert, is geen reden voor Huijsen om te vertrekken. “Daar hebben we het als spelers eigenlijk ook helemaal niet over met elkaar. Voor mij verandert het ook niets, vind ik. Ook niet als de club naar de Serie B zou degraderen door een eventuele straf. Stel nou dat dat echt gebeurt, dan is het voor mij misschien wel dé perfecte kans om in het team te komen en dan speel je het jaar erna weer Serie A met Juventus. Daarnaast zit ik hier eigenlijk ook heel goed. Ik denk daarom dat het geen zin heeft om van club te veranderen. Ze hebben een duidelijk plan met me wat betreft de stap naar het eerste elftal. Daarnaast weet je het ook maar nooit toch, als je weggaat? Hoe het dan kan lopen?” Bayern München, Barcelona, Real Sociedad en Anderlecht, die naar verluidt allemaal geïnteresseerd waren in Huijsen, hoeven dus niet te rekenen op zijn handtekening.

Huijsen tijdens zijn officieuze debuut voor Juventus, eind vorig jaar in het vriendschappelijke duel met HNK Rijeka

De Nederlander denkt duidelijk goed na over zijn carrièreopbouw. Dean is de zoon van Donny Huijsen, die zelf een aantal jaar profvoetballer is geweest. Donny was in de jeugdopleiding van Ajax de aanvalspartner van Patrick Kluivert en kwam tijdens zijn carrière van vijf seizoenen ook nog uit voor onder meer Go Ahead Eagles, AZ en MVV Maastricht. “We praten altijd over voetbal thuis”, zegt Huijsen. “We hebben het dan over de wedstrijden en sommige andere dingen. Mijn vader behoedt me voor fouten. Na mijn twee doelpunten in de halve finale zegt hij dat ik zondag weer een wedstrijd moet spelen en dan weer vanaf nul begin. Hij zorgt ervoor dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen, hij heeft het natuurlijk ook allemaal al meegemaakt. Hij weet hoe het gaat.” De verdediger hoeft niet lang na te denken als hem naar zijn favoriete Nederlandse club wordt gevraagd. “Ajax! Mijn vader en de rest van mijn familie zijn allemaal voor Ajax. Ik ben zelf ook geboren in Amsterdam, dus dan gaat dat al snel. Wat als Ajax over twee jaar belt? Dat ligt natuurlijk aan de situatie. Maar als het plan is om in Juventus 1 te komen en wanneer dat uiteindelijk zou lukken, dan ga je met alle respect eigenlijk toch niet terug naar Nederland? Ik denk daarnaast zelf dat Juventus dat ook niet heel erg zou zien zitten, of het moet echt een goede deal zijn. Ik denk dat de club haar spelers het liefst in Italië houdt, zodat ze goed gemonitord kunnen worden.”

Over een aantal jaar zien we Huijsen misschien wel tussen zijn voorbeelden De Ligt en Van Dijk in het centrum van Oranje spelen. Technisch gezien kan de verdediger ook gaan uitkomen voor het nationale team van Spanje, maar daar hoeven we niet bang voor te zijn. “Die optie was er wel, maar daar denk ik op dit moment niet aan. In principe speel ik mijn interlands gewoon voor Nederland, al weet je natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Normaal gesproken ga ik wel gewoon voor Oranje uitkomen.” Huijsen moet even nadenken als hem wordt gevraagd wanneer zijn carrière voor zijn gevoel geslaagd is. “Dat is een goede vraag. Ik denk wanneer ik voor mezelf weet dat ik er alles uit heb gehaald. Ik vind dat ik minimaal in de top-vijf competities (Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Premier League of LaLiga, red.) moet hebben gespeeld. Minimaal. Iedereen wil daarnaast natuurlijk de Champions League, het WK of EK winnen. Ik hoop dat dat gaat lukken en dat ik een topspeler ga worden”, sluit de verdediger af.