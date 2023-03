Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een goal van Vinícius tegen Barcelona!

Donderdag, 2 maart 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal

Real Madrid is niet alleen in LaLiga in gevecht met eeuwige rivaal Barcelona. Beide grootmachten ontmoeten elkaar ook in de halve finale van de Copa del Rey. De eerste clash is donderdagavond in het Santiago Bernabéu. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Real Madrid - Barcelona is dit een speciale odd voor een doelpunt van Vinícius Júnior donderdag. De reguliere quotering is 3.30. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Real Madrid won in LaLiga met 3-1 van Barcelona, dat in de Supercopa de España revanche nam door met 1-3 te winnen. In beide duels scoorde Vinícius overigens niet.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Barcelona gaat nog steeds fier aan kop in LaLiga, al liep de ploeg van trainer Xavi afgelopen weekeinde averij op. Op bezoek bij Almería werd namelijk met 1-0 verloren. Real Madrid speelde met 1-1 gelijk tegen Atlético Madrid en profiteerde dus maar half van de misstap van de concurrent. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt momenteel zeven punten, met nog vijftien speelronden voor de boeg.