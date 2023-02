Zakaria Labyad liet ‘hele leuke competitie’ schieten voor terugkeer bij Utrecht

Maandag, 27 februari 2023 om 14:40 • Guy Habets • Laatste update: 14:49

Zakaria Labyad verkoos een terugkeer bij FC Utrecht boven een avontuur in de Italiaanse competitie. Dat vertelt de aanvallende middenvelder, die geen contractverlenging kreeg bij Ajax na zijn blessure, bij RTV Utrecht. Het plan van de Domstedelingen sprak uiteindelijk meer aan dan de drang naar het onbekende.

Labyad was transfervrij na zijn vertrek uit Amsterdam en tekende onlangs een contract voor anderhalf seizoen in de Galgenwaard. Hij had echter ook aanbiedingen uit Italië op zak, zo vertelt de 29-jarige spelmaker bij RTV Utrecht. "Daar had ik ook zin in, want dat is een hele leuke competitie in een mooi land. Ik koos echter voor de vertrouwde omgeving. Dat past wel bij mij. De keuze was heel erg moeilijk, maar het vertrouwen dat ze hier in mij hebben gaf voor mij de doorslag." Het ging naar verluidt om interesse van Cremonese en Hellas Verona.

Voor het tekenen van zijn contract trainde Labyad al een tijdje mee bij Utrecht. Toen kreeg hij al het gevoel deel uit te maken van de selectie van de Domstedelingen. "Ook toen ik niet met de groep meetrainde, was ik bij de besprekingen van de trainer met het hele elftal. Dat vond ik heel interessant en eigenlijk heb ik daardoor nu een streepje voor. Ze namen me mee in alle processen en het geeft nu dan ook een heel warm gevoel om weer terug te zijn."

Labyad kende tussen januari 2017 en juli 2018 al een succesvolle periode bij de club, die hem destijds transfervrij oppikte. De aanvallende middenvelder kwam in anderhalf jaar tot 58 optredens voor de Domstedelingen, waarin hij 20 goals en 16 assists liet aantekenen. Het overtuigde Erik ten Hag ervan om Labyad in de zomer van 2018 voor een fikse transfersom van rond de zes miljoen euro naar Ajax te halen. Het dienstverband in de Johan Cruijff ArenA liep uiteindelijk uit op een teleurstelling. In totaal speelde Labyad 54 keer voor Ajax, waarin hij dertien goals en tien assists produceerde.