John Heitinga licht uitblinker in GelreDome uit: ‘Die speelde echt ijzersterk’

Zondag, 26 februari 2023 om 17:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:11

John Heitinga beschouwt het winnende doelpunt van Edson Álvarez tegen Vitesse (1-2) als de kers op de taart voor de Mexicaan. De trainer van Ajax is na afloop van de wedstrijd lovend over de centrumverdediger annex verdedigende middenvelder, die in de tweede helft raak kopte uit een hoekschop van Dusan Tadic. "Wij zijn heel blij voor Edson dat hij die bal binnenkopt. Dat verdient hij ook", aldus Heitinga bij ESPN.

Ajax had het zwaar in Arnhem, maar knokte zich dankzij de treffer van Álvarez naar een nipte zege. "Die speelde echt een ijzersterke wedstrijd vandaag." Álvarez begon centraal achterin, maar Heitinga zette dat in de rust om. "In de tweede helft stond hij op het middenveld, waardoor we meer balans hadden. Het is heel belangrijk in een wedstrijd als deze dat we de afvallende bal winnen, die als het ware in 'het niemandsland' valt. Doe je dat niet, dan weet je dat zij de bal achter onze laatste lijn gooien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Heitinga vindt het spel van Ajax voor rust zwaar ondermaats. "De eerste helft was verschrikkelijk van onze kant. We waren heel statisch en slordig aan de bal. We liepen eigenlijk gewoon de trechter in. Het resulteerde erin dat we een standaardsituatie tegen kregen, waaruit wederom de tegentreffer valt." Het was Marco van Ginkel die raak kopte uit een hoekschop. "De eerste helft was gewoon heel erg moeizaam. In de rust hebben we aangegeven: als we willen meestrijden om de titel, dan moeten we deze gewoon winnen. Het moest vandaag van diep komen." De tweede helft vond Heitinga aanmerkelijk beter. "Alleen hadden we het eerder op slot moeten gooien."

Ajax trok de zege uiteindelijk dus over de streep en revancheerde zich zo voor de uitschakeling in de Europa League tegen 1. FC Union Berlin (3-1 verlies). "Ik denk dat we de weg moeten doortrekken die we zijn ingeslagen", concludeert Heitinga. "De wedstrijd van afgelopen donderdag zat echt nog wel in de beentjes. Daarom is het des te knapper dat we deze wedstrijd, ook op basis van een stukje mentaliteit, over de streep hebben getrokken. De absolute wil is er."