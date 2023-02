Revelatie van Vitesse was niet goed genoeg voor Ajax: ‘Ze vonden me te speels’

Zaterdag, 25 februari 2023 om 12:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Million Manhoef staat zondag opnieuw tegenover Ajax. De vleugelspeler van Vitesse werkte in het verleden op jonge leeftijd een stage af bij de Amsterdammers, maar werd destijds niet goed genoeg bevonden. Eerder dit seizoen liet hij zien weldegelijk over kwaliteiten te beschikken door Ajax eigenhandig de zege af te snoepen (2-2). Als hij zondag met Vitesse opnieuw tegenover de landskampioen staat, hoopt hij wederom zijn visitekaartje af te geven.

In gesprek met De Telegraaf erkent Manhoef in het verleden op proef te zijn geweest bij Ajax. "Ik heb als jongen van een jaar of acht wel eens stage gelopen bij Ajax, maar ze vonden me toen nog te speels", vertelt de flankspeler. "Ik was nog heel jong. Ik liep Michael Jackson te dansen op het veld. Op mijn veertiende ben ik naar Vitesse gekomen en hier heb ik mijn opleiding doorlopen." Inmiddels staat de teller op 55 officiële wedstrijden, waarin Manhoef 9 keer wist te scoren en 10 keer als aangever fungeerde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik kreeg de kans en dan moet je er staan. In het voetbal gaat het zo snel. Daarna heb ik lekker door kunnen gaan. Ik heb het vertrouwen van de coach gekregen. Je ziet dat het beter gaat als je vertrouwen hebt", aldus Manhoef, die weet dat Ajax een flinke tik te verwerken heeft gekregen met de uitschakeling in de Europa League. "Dit is voor hen even een tegenslag. Het is altijd afwachten hoe ze daar mee omgaan. Maar ik denk dat je je altijd meer op jezelf moet focussen dan op de tegenstander. Ajax blijft Ajax. Een ploeg met heel veel kwaliteit."

Tijdens de ontmoeting eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA greep Manhoef een hoofdrol met twee doelpunten uit een snelle uitbraak. "Een mooie herinnering", aldus de omgeturnde verdediger. "Van die vorige wedstrijd kunnen we leren, dat als je als een unit speelt een resultaat kan pakken tegen een team als Ajax. Dan moet je wel de kansen afmaken als je ze krijgt. Twee wedstrijden zijn nooit hetzelfde, maar die dingen kun je wel gebruiken richting de volgende wedstrijd."

Kijkend naar Vitesse denkt Manhoef dat de stijgende lijn is ingezet. De Arnhemmers verloren slechts twee van de laatste tien wedstrijden, maar speelden daarin wel zes keer gelijk. Desondanks heeft Phillip Cocu de boel goed op orde. "Tegen FC Volendam was het minder", zag ook Manhoef. "We moeten niet te veel kijken naar de laatste wedstrijd en vertrouwen halen uit de reeks die we daarvoor hebben gehad. Ik denk dat het nog steeds beter wordt, we worden comfortabeler aan de bal en raken beter op elkaar ingespeeld."