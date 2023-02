Hoopvol nieuws van De Graafschap: Poldervaart ontslagen uit het ziekenhuis

Donderdag, 23 februari 2023 om 12:29 • Guy Habets • Laatste update: 12:32

Adrie Poldervaart is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt De Graafschap, zijn werkgever, donderdag via de officiéle kanalen. De verwachting is dat het dieptepunt van de ziekte inmiddels is bereikt en dat de klachten niet erger worden, waardoor er in het ziekenhuis weinig meer gedaan kan worden. De oefenmeester lijdt aan een zeldzame variant van het Guillain Barré-syndroom, een spierziekte waarbij de spieren in armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken kunnen verzwakken.

In een statement op de clubsite valt te lezen dat Poldervaart, die op 6 februari werd opgenomen in het ziekenhuis, inmiddels thuis is. "Stap één was de diagnose stellen, dat is gebeurd", laat De Graafschap weten. "De aanname is dat het dieptepunt is bereikt. De klachten worden niet erger, waardoor er in het ziekenhuis weinig verder gedaan kon worden. Daarom is besloten dat Adrie naar huis kon. Stap twee is nu dat het revalidatieproces wordt opgestart. Er is een aanvraag voor een revalidatiecentrum in gang gezet en daar is het wachten op."

Poldervaart staat er zelf positief in en reageert in het statement van De Graafschap met dankbare en hoopvolle woorden. "Ik wil graag nogmaals iedereen bedanken voor alle kaarten en geschenken die ik heb mogen ontvangen", zo liet hij weten. “Dat sterkt mij enorm en geeft mij veel energie om het revalidatieproces aan te vangen!" Tijdens de afwezigheid van Poldervaart staat Richard Roelofsen als eindverantwoordelijke voor de groep.

Op vrijdag 10 februari maakte Hans Kraay junior tijdens Voetbal op Vrijdag op ESPN namens Poldervaart bekend wat er speelde. "Ik voel me ellendig en machteloos”, zei hij toen. “Maar ik wil graag dat de mensen weten wat ik mankeer, zodat ze niet denken dat ik een overspannen trainer ben die te weinig punten heeft en thuiszit. Ik heb de ziekte van Guillain-Barré met een zeldzame variant. Ik heb veel pijn en slaap niet. Ik hoop op het beste. Ik loop heel slecht, met een stok. En we hebben verdomme maar 27 punten."