Heitinga legt lot van Ajax tegen Union deels in handen van Anton Scheuntjens

Woensdag, 22 februari 2023 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:13

John Heitinga legt het lot van Ajax donderdag tegen Union Berlin deels in handen bij Anton Scheutjens. Heitinga liet zijn spelers in aanloop naar de return in de play-offs van de Europa League niet oefenen op strafschoppen, maar vertrouwt in plaats daarvan op zijn keeperstrainer. "Anton Scheuntjens zal de informatie over de strafschoppen doorgeven aan de keeper", aldus Heitinga op de persconferentie van woensdag.

Ajax kwam vorige week in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Union. De kans op een verlenging en een aansluitende strafschoppenserie is dan ook reëel, maar Heitinga is daar niet mee bezig geweest. "Totaal niet zelfs", vertelt de coach van Ajax. "Ik ga ervan uit dat wij die wedstrijd daarvoor al beslissen en dat er helemaal geen strafschoppen komen. De keepers zullen daarin wel informatie krijgen, want je kunt gedurende de wedstrijd natuurlijk ook een strafschop tegen krijgen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

En dus trainden de Ajacieden afgelopen week niet op strafschoppen. "We zullen de beste nemers aanwijzen, mocht het toch zover komen", zegt Heitinga. Ajax haalde met Gerónimo Rulli een doelman binnen die ervaring heeft met zenuwslopende strafschoppenseries. De Argentijn won in 2021 de Europa League-finale met Villarreal van Manchester United (1-1, 11-10 n.s.). Daarin hield hij geen enkele penalty tegen, maar schoot hij wel de winnende binnen, nadat David de Gea over had geschoten. "Rulli staat niet op mijn lijstje als nemer, maar ik heb in de Youth League ook weleens een keeper een penalty laten nemen."

Heitinga doelt op een wedstrijd met Ajax Onder 19 in de Youth League tegen Atlético Madrid. Toen bracht de oud-verdediger Daan Reiziger in de slotfase in voor eerste doelman Calvin Raatsie, een wissel die deed denken aan die van Tim Krul op het WK 2014. Reiziger keerde in de strafschoppenserie liefst drie pogingen van Atlético en schoot zelf de winnende binnen. "Keepers spelen een heel belangrijke rol, dat heb je ook op het WK kunnen zien", zegt Heitinga.