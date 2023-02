Leeuwinnen nemen revanche en overklassen Oostenrijk; Martens scoort fraai

Dinsdag, 21 februari 2023 om 19:55 • Bart DHanis • Laatste update: 20:14

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond revanche genomen op Oostenrijk. De ploeg van bondscoach Andries Jonker was in de oefenwedstrijd op Malta met 0-4 te sterk. Lineth Beerensteyn was twee keer trefzeker. Ook Lieke Martens en Esmee Brugts wisten het net te vinden. Vorige week vrijdag verloor Nederland nog met 2-1 van de Oostenrijkse dames.

In de dertiende minuut kwamen de Leeuwinnen op voorsprong. Jackie Groenen verstoorde diep op de helft van Oostenrijk de opbouw, waarna Martens de bal ontving en Beerensteyn voor een leeg doel liet binnentikken: 0-1. Luttele minuten later kreeg Beerensteyn de kans om de score te verdubbelen, de poging om de doelvrouw van Oostenrijk met een lobje te verschalken mislukte echter volledig. Ook Stefanie van der Gragt was in de eerste helft met een kopbal dichtbij de 0-2, haar poging ging echter rakelings langs het doel.

0-1 was niet de ruststand in Malta. Vijf minuten voor rust was Martens, die eerder nog aangeefster was bij de eerste Nederlandse treffer, dit keer zelf trefzeker. De speelster van Paris Saint-Germain schoot een vrije trap van de linkerkant van het strafschopgebied over de muur en buiten bereik van de Oostenrijkse keepster, waarmee ze de ruststand op 0-2 bepaalde.

Lieke Martens krult een vrije trap heerlijk binnen! ??#ausned — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2023

In de tweede helft kreeg Nederland niet meer dezelfde druk op Oostenrijk als in de eerste helft, maar wist de formatie van Jonker wel verder uit te lopen. Twintig minuten voor tijd tikte Beerensteyn van dichtbij de 0-3 binnen. Enkele minuten later was ze aangeefster bij de vierde Nederlandse treffer. Brugts schoot een teruggelegde voorzet koeltjes binnen, waardoor Nederland met een 0-4 overwinning van het veld stapte.

De wedstrijden tegen Oostenrijk worden gespeeld als onderdeel van de voorbereiding op het WK aankomende zomer. Het WK wordt gehouden in Nieuw-Zeeland. In de poulefase zal Nederland eerst voorbij zien te geraken aan Vietnam, De Verenigde Staten en een andere nog onbekende tegenstander. Op het vorige WK werd het Nederlands elftal knap tweede. Er werd toen in de finale verloren van De Verenigde Staten, dat komende zomer dus weer de tegenstander zal zijn.