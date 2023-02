Laporta kijkt niet op van ‘hetze’ tegen Barcelona: ‘Hij is geobsedeerd door ons’

Dinsdag, 21 februari 2023 om 17:06 • Davey de Laat • Laatste update: 17:42

Joan Laporta is niet van plan om het advies van Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, op te volgen. De president van Barcelona zou moeten opstappen als hij geen goede verklaring zou hebben over de ‘zaak Negreira’. De koploper van LaLiga heeft volgens El Mundo zes miljoen euro betaald aan een bedrijf dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vice-voorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond RFEF.

“Ik zal Tebas niet het plezier gunnen om op te stappen als president van Barcelona", zegt Laporta op een persmoment. "Dat bepalen de socios. Sommigen van u (de pers, red.) waarschuwden ons al dat het erop leek dat de heer Tebas een hetze tegen Barça en mij aan het voeren was. Hij heeft nu zijn masker afgezet, hij is geobsedeerd door ons. Het gaat goed met ons en hij lijkt ons steeds maar weer te willen destabiliseren."

Laporta sloot de persconferentie af met een duidelijke boodschap. "Iedereen die probeert de geschiedenis van Barça te bezoedelen, krijgt een krachtig antwoord van de club. Zoveel als nodig is. De geschiedenis van Barça is gebouwd op spectaculair voetbal. Iedereen heeft daar keihard voor gewerkt. Als voorzitter en de hele club zullen we niet toestaan dat er geprobeerd wordt onze rijke geschiedenis aan te tasten.’’

Barcelona is echter nog niet van Tebas af. Dinsdag werd bekend dat de Catalanen tweehonderd miljoen euro aan loonkosten moeten besparen om komende zomer weer nieuwe spelers te kunnen verwelkomen. Barça ligt al tijdenlang onder een vergrootglas vanwege onder meer de financiële trucs waarmee in het verleden spelers werden aangetrokken en ingeschreven. Zo besloot de club een deel van productiebedrijf Barça Studios te verkopen en werden ook percentages van de televisierechten verkocht. Ook werd er aan vrijwel alle selectiespelers gevraagd om salarisoffers te brengen.