Jürgen Klopp laat Cody Gakpo en Virgil van Dijk ook tegen Real Madrid starten

Dinsdag, 21 februari 2023 om 19:50 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:31

De opstelling van Liverpool voor de Champions League-kraker tegen Real Madrid is bekend. Het was zeer de vraag of Jürgen Klopp kon beschikken over Darwin Núñez, maar de Uruguayaan is fit genoeg om te starten. Diogo Jota begint zodoende op de bank. Virgil van Dijk en Cody Gakpo, de aanvaller was in zijn laatste twee Premier League-duels goed voor twee goals, staan aan de aftrap. Het duel op Anfield wordt om 21.00 uur afgetrapt en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport.

Het is de vierde keer in zes seizoenen dat Liverpool en Real Madrid tegenover elkaar staan in het miljardenbal. In de laatste drie ontmoetingen dolf de ploeg van Klopp het onderspit. De affiche betekent tevens een herhaling van de Champions League-finales van 2018 én 2022. In aanloop naar het duel liet Klopp zich ontvallen dat Liverpool ‘twee superwedstrijden’ moet spelen om door te gaan. Dit in tegenstelling tot de Madrilenen. “Real Madrid hoeft niet op zijn best te spelen om toch een kans te maken om door te gaan. Dat is het verschil met ons”, aldus de manager.

Op doel staat Alisson Becker. In de defensie voor hem spelen Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk en Andrew Robertson (v.r.n.l.). Op het middenveld kiest Klopt voor Fabinho, Jordan Henderson en jongeling Stefan Bajcetic, die de laatste weken een uitstekende indruk maakt bij the Reds. Klopp kan nog niet beschikken over Luis Díaz, Ibrahima Konaté, Thiago Alcântara, Calvin Ramsay en Arthur.

Voorin leek de puzzel iets moeilijker te worden voor Klopp. In de gewonnen Premier League-wedstrijd van afgelopen weekend tegen Newcastle United (0-2), viel de trefzekere Núñez uit met een schouderblessure. Hij trainde afgelopen maandag mee en blijkt fit genoeg om te starten op links. Dat betekent dat Jota op de bank begint. Gakpo start in de spits, Mo Salah speelt op zijn vertrouwde rechterflank.

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti moet het stellen zonder de zieke Aurélien Tchouaméni. Ferland Mendy en Mariano Díaz zijn er vanwege blessures niet bij. Toni Kroos begint op de bank, waardoor het middenveld wordt gevormd door Federico Valverde, Eduardo Camavinga en Luka Modric. Rodrygo, Karim Benzema en Vinícius Júnior vormen de aanval.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Núñez

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior.