UniBoost: Een odd van 50.00 voor jouw favoriet bij Liverpool - Real Madrid

Dinsdag, 21 februari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:05

Liverpool en Real Madrid staat de heenwedstrijd in de achtste finale in de Champions League voor de deur.

Liverpool draait in Engeland een behoorlijk moeizaam seizoen, al was er afgelopen week voldoende reden tot juichen. Er werd namelijk binnen enkele dagen tijd gewonnen van Everton (2-0) en Newcastle United (0-2). In beide Premier League-wedstrijden wist Cody Gakpo het net te vinden voor the Reds. Een van de grootste tests voor Liverpool volgt dinsdagavond, wanneer bekerhouder Real Madrid op bezoek komt op Anfield in de Champions League.

Voor Real Madrid, vorig seizoen met 0-1 te sterk voor Liverpool in de finale van het miljardenbal, breekt een loodzware periode aan. Tussen de Europese duels in staan ontmoetingen met Atlético Madrid en Barcelona op het programma. De generale voor het bezoek aan Liverpool was in ieder geval geslaagd, want Osasuna werd zaterdag met 0-2 verslagen. Federico Valverde en Marco Asensio zorgden in het laatste kwartier voor de kostbare doelpunten, waardoor het gat met koploper Barcelona acht punten blijft. De clash op Engelse bodem begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

