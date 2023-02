Vriends noemt de beste directe tegenstander die hij had: ‘Een soort zaalvoetbal’

Maandag, 20 februari 2023 om 07:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:25

Bart Vriends vindt Dusan Tadic de lastigste directe tegenstander waartegen hij dit seizoen speelde. De 31-jarige verdediger van Sparta Rotterdam ziet weinig tot geen voetballers in Nederland beter zijn met hun rug naar de goal toe. Volgens Vriends richt Ajax zijn spel daar ook op in, waar zijn club zondag geen antwoord op had, zo zag hij. "Ik moet eerlijk zijn, Ajax was echt sterk."

Ajax zette Sparta zondag al na zes minuten op achterstand en liep uiteindelijk uit naar een comfortabele 4-0 overwinning. Tadic was de grote man in de Johan Cruijff ArenA met twee goals en een wonderschone assist. De zege van Ajax was verdiend, vindt ook Vriends, die in de 86ste minuut inviel. "Ik moet eerlijk zijn, Ajax was echt sterk vandaag. Ze scoren ook na zes minuten, dat heeft een psychologisch effect. Dan gaat je plan gewoon door, maar tegen topclubs moeten wij het hebben van lang in de wedstrijd zitten", betoogt de stopper bij Studio Voetbal.

Daar wordt Vriends ook gevraagd naar de moeilijkste tegenstander die hij dit seizoen tegenover zich heeft gehad. "Ik denk toch Tadic", antwoordt hij na even nadenken. "Ik denk niet dat er heel veel spelers beter zijn met hun rug naar de tegenstander toe. Ik zie ook dat Ajax het spel daarop heeft ingericht, ze trekken regelmatig lijnen open om hem laag in te spelen. Als verdediger is het gewoon lastig als je tegen hem aan gaat plakken. Dan kan hij met dat sterke lichaam gaan draaien. Als je hem te veel ruimte geeft kan hij weer iets anders creëren en je ziet wat er vandaag (zondag, red.) gebeurde. Hij houdt de bal even onder zijn voet en dan sprinten de spelers in de ruimte."

"Een soort zaalvoetbal", vat Vriends samen. Ook Rafael van der Vaart wilde eerder zijn zegje nog kwijt over Tadic. "Ik heb vaak gezegd: ze moeten hem eruit halen als hij slecht speelt. Maar Johnny (Heitinga, red.) heeft hem toch weer aan de praat gekregen. Die assist op de 2-0 vond ik wel geweldig hoor, dat lobje. Hij werd niet heel erg goed verdedigd, maar goed", aldus de oud-middenvelder.