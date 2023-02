Ajax imponeert tegen Sparta: ‘Dit is zijn kracht, een wereldklasse balletje!’

Zondag, 19 februari 2023 om 17:47 • Jeroen van Poppel

Dusan Tadic laat zondag andermaal zien waarom John Heitinga zijn aanvoerder in de spitspositie bij Ajax posteert, zo betoogt Hedwiges Maduro in de rust van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0 tussenstand). Tadic tikte zelf vroeg in de wedstrijd de openingstreffer binnen en maakte nog meer indruk met een ragfijne assist op Kenneth Taylor.

Tadic liet zich op karakteristieke wijze met de rug naar het doel aanspelen en vond ruimte om met de bal aan de voet richting doel te draaien. Met een leep boogballetje bereikte Tadic de diepgelopen Taylor, die de bal van dichtbij binnenschoot. "Dit balletje van Tadic, dat is wereldklasse", zegt Maduro bij ESPN. "De juiste snelheid, het wippertje, en Taylor maakt hem af. Dat is wel de kracht van Tadic hoor, dat hij vanuit de as zo balvast is."

Kenneth Taylor x Dušan Tadic ?? #AJASPA — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2023

Ajax maakte het zichzelf makkelijk door via Tadic al na zes minuten de bal achter Sparta-goalie Nick Olij te schuiven. "Ajax scoort snel, dat verandert het wedstrijdbeeld. Echt een goede goal." Daarbij bracht Devyne Rensch de bal hoog voor het doel. Davy Klaassen zette bij de tweede paal een volley in, waarna Tadic de bal met de knie wist in te tikken. "Sparta verdedigt vooral en probeert compact te blijven", ziet Maduro. Na de goal van Tadic volgde dus nog een doelpunt van Taylor. "Hij speelt natuurlijk controlerend op het middenveld, dus hij komt wat minder voor de goal. Maar hij werkt hem goed af."