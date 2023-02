Slot vervangt geschorste Kökçü met aanvaller op nummer 10-positie

Zaterdag, 18 februari 2023 om 19:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:21

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen AZ bekendgemaakt. De oefenmeester van de Rotterdammers vangt de afwezigheid van de geschorste Orkun Kökçü op met Javairô Dilrosun op de nummer 10-positie. Dat betekent dat Alireza Jahanbakhsh de positie op rechtsbuiten overneemt van laatstgenoemde en daardoor terugkeert in de basis. Lutsharel Geertruida is de aanvoerder van de thuisploeg. De wedstrijd tussen de nummer één en twee van de Eredivisie begint om 21.00 uur.

Slot houdt verder vast aan het basiselftal van vorige week zondag in Friesland tegen sc Heerenveen (1-2 winst). De achterhoede bestaat daarom uit Marcus Pedersen, Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Timon Wellenreuther is de doelman bij afwezigheid van Justin Bijlow. De Oranje-international ligt er voorlopig nog uit. Slot gaf vrijdagmiddag op de persconferentie al prijs dat Mats Wieffer en Quinten Timber samen een blok op het middenveld gingen vormen. Dilrosun vult de nummer 10-positie in.

De nummer 10-positie is geen onbekende plek voor Dilrosun. Slot posteerde hem daar dit seizoen ook al in de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam (3-0 winst), PSV (4-3 verlies) en NEC Nijmegen (1-1). Voorin kent Feyenoord ook weinig verrassingen. Oussama Idrissi en Santiago Giménez behouden het vertrouwen van Slot, die met Jahanbakhsh dus alleen de rechtsbuitenpositie wijzigt ten opzichte van het duel met Heerenveen.

Pascal Jansen, de trainer van AZ, heeft na de ruime overwinning op Excelsior (5-0) geen reden tot wijzigen gezien. Dat betekent dat de Alkmaarders opnieuw in een 4-3-3-formatie gaat spelen en dat de achttienjarige Wouter Goes weer een basisplaats heeft. Hij vormt samen met Pantelis Hatzidiakos het hart van de verdediging van AZ. Met Jordy Clasie heeft de nummer twee van de Eredivisie ook een speler in de gelederen met een verleden bij Feyenoord. De kleine middenvelder start ook.

Feyenoord leidt de dans in de Eredivisie en kan zaterdagavond een gat slaan met AZ, dat twee punten achter de Rotterdammers staat. Slot wist afgelopen weekend al dat hij tegen de Alkmaarders niet kan beschikken over Kökçü. De trainer liet vrijdag al weten dat Geertruida de gelegenheidsaanvoerder is tegen de Noord-Hollanders. Justin Bijlow, Sebastian Szymanski en Patrik Walemark zitten nog in de lappenmand, maar Gernot Trauner is bijna volledig hersteld van zijn meniscuskwetsuur en zou volgens Slot volgende week tegen Fortuna Sittard kunnen terugkeren in de wedstrijdselectie. Wieffer was deze week ziek, maar kon donderdag weer volop meetrainen en start dus tegen AZ.

?? Het weekend van Feyenoord - AZ! Een top-3 van de mooiste goals van de laatste jaren in De Kuip ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2023

Voor de Alkmaarders kan het na deze speelronde alle kanten op. De ploeg van trainer Pascal Jansen is bij een overwinning de nieuwe koploper, terwijl een nederlaag voor een gat van vijf punten met Feyenoord zorgt. AZ doet het de laatste jaren uitstekend tegen de traditionele top drie, al ging de onderlinge ontmoeting met Feyenoord eerder dit seizoen met 1-3 verloren. Dani de Wit, Bruno Martins Indi, Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer, Maxim Dekker en Sam Beukema zijn geblesseerd, al haakt laatstgenoemde spoedig weer aan bij de groepstraining. Djordje Mihailovic had last van een kuitkwetsuur, maar is hersteld en meegereisd naar Rotterdam. Sven Mijnans is er ook bij. De middenvelder, deze winter overgekomen van Sparta, maakte tegen Excelsior zijn eerste twee treffers voor AZ.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Dilrosun, Timber; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Clasie, Reijnders, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.