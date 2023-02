Elftal van de Week: zeer productieve Van Bommel junior schittert opnieuw

Dinsdag, 14 februari 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:08

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag werd de 24ste speelronde afgewerkt. PEC Zwolle (4-1 zege op Jong AZ) profiteerde van een nederlaag van Heracles Almelo (3-1 bij VVV-Venlo) en staat als koploper maar liefst tien punten los. De Zwollenaren domineren dan ook het Elftal van de Week met drie spelers.

Bij Jong Ajax is het momenteel zoeken naar lichtpuntjes. Het beloftenelftal van de Amsterdammers staat momenteel op de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie, maar de zestienjarige Jorrel Hato laat in alles zien een toekomstig speler voor de hoofdmacht te zijn. Tijdens de nederlaag tegen FC Den Bosch (4-2) maakte de linkspoot zijn eerste doelpunt als profvoetballer met een knappe kopbal. Bij de Bosschenaren was spits Joey Konings tweemaal trefzeker, waardoor hij ook een plekje in het Elftal van de Week heeft bemachtigd.

Uitgelicht:

Telstar-verdediger Mitch Apau blonk afgelopen vrijdag tegen Jong Utrecht (0-1 winst) uit in het winnen van zijn persoonlijke duels: hij won ze alle acht. Daarnaast had hij maar liefst negen balveroveringen, meer dan iedere andere ploeggenoot. Ruben van Bommel, de achttienjarige zoon van oud-international Mark van Bommel, is bezig aan een indrukwekkend seizoen. De linksbuiten was tegen TOP Oss (5-1 winst) opnieuw tweemaal trefzeker en is bezig aan een zeer productief eerste seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Van Bommel junior staat momenteel op negen doelpunten en vier assists in 22 wedstrijden.

Elftal van de Week: Schendelaar (PEC Zwolle); Owusu (Willem II), Apau (Telstar), Aktas (Telstar), Hato (Jong Ajax); Souren (MVV Maastricht), Pascu (Almere City), Van den Berg (PEC Zwolle); Taha (PEC Zwolle), Konings (FC Den Bosch), Van Bommel (MVV Maastricht).