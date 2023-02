Danny Hoesen zet handtekening en keert na vijf jaar terug in de Eredivisie

Maandag, 13 februari 2023 om 16:26 • Wessel Antes

Danny Hoesen is de nieuwe spits van FC Emmen, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 32-jarige spits heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot het einde van het seizoen aan De Oude Meerdijk houdt. De Limburgse spits zat sinds 1 januari zonder club, toen zijn contract bij Austin FC afliep. Eind vorige maand dook Hoesen op bij Ajax, waar hij bij het beloftenelftal zijn conditie op peil mocht houden.

Voorzitter Ronald Lubbers is blij met zijn extra versterking. “We waren nog op zoek naar meer mogelijkheden voorin, mede door de vele blessures. Danny was transfervrij nu de competitie in Amerika is afgelopen. Hij is een snelle en beweeglijke aanvaller die bovendien met zijn ervaring belangrijk kan zijn voor onze ploeg.” Eerder haalde Emmen na het verlopen van de transferdeadline Mike te Wierik in huis. Zijn contract werd ontbonden bij directe concurrent FC Groningen.

Hoesen is de vijfde versterking voor Emmen dit kalenderjaar. Naast de spits en Te Wierik kwamen Dennis Vos en Jeremy Antonisse over van PSV. Laatstgenoemde wordt enkel gehuurd tot het einde van het seizoen. Ook Oussama Darfalou tekende een contract in Emmen. De Algerijn kwam transfervrij over van het Marokkaanse MAS Fes. Jürgen Locadia, die momenteel ook zonder club zit, lijkt door de komst van Hoesen niet meer te komen.

Hoesen speelde de afgelopen seizoenen voor de San Jose Earthquakes en Austin in de Major League Soccer. In 121 competitiewedstrijden in de Verenigde staten was de spits goed voor 26 doelpunten en dertien assists. In Nederland kwam Hoesen in het verleden uit voor Ajax, Fortuna Sittard en Groningen. Met de Amsterdammers werd hij twee keer landskampioen (2013 en 2014), met Groningen won hij de beker (2015). In zijn meest productieve seizoen was Hoesen goed voor dertien doelpunten en elf assists bij Fortuna Sittard. De Eredivisionist speelde destijds nog op het tweede niveau van Nederland.