Sánchez geniet van ploeggenoot bij Ajax: ‘Hij is de grootste grappenmaker’

Zaterdag, 11 februari 2023 om 15:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:09

Jorge Sánchez heeft veel respect voor Owen Wijndal. De 28-voudig Mexicaans international noemt zijn ploeggenoot bij Ajax ‘de grootste grappenmaker van het team’. “Het is heel fijn als je iemand tegenkomt die je aan het lachen maakt met een grap”, aldus Sánchez.

"Ik ben nog niet overal aan gewend, maar ik kan wel zeggen dat ik me thuisvoel", vertelt Sánchez, die afgelopen zomer overkwam van Club América, bij Inside Ajax. “Vanaf het moment dat ik hier ben, vind ik het geweldig om in het stadion rond te lopen en in Amsterdam te zijn. Voor mij was het een droom waarvoor ik hard geknokt heb om die waar te maken. En dat is gelukt, dankzij veel inspanning en toewijding. Ik geniet ervan samen met mijn gezin en ik hoop dat het bij Ajax snel beter gaat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sánchez heeft in het interview louter lovende woorden over voor Wijndal. “Ik denk dat Owen de grootste grappenmaker van het team is. Hij maakt altijd grapjes, hij lacht altijd en is altijd aan het zingen. Het is iemand voor wie ik heel veel respect en sympathie voel. Want hij is altijd heel vrolijk, wat er ook gebeurt. Als je in een vreemd land komt en iemand treft met zo'n menselijke kant, dan is het voor jou als nieuwkomer op momenten dat het niet zo lekker gaat, heel fijn als je iemand tegenkomt die je aan het lachen maakt met een grap”, aldus Sánchez.

Sánchez gaf vorige maand tegenover het clubkanaal van Ajax aan een lastige start te hebben gehad in Amsterdam. “De eerste drie maanden waren heel moeilijk voor me. Ik begreep helemaal niets, ik sprak geen woord Engels”, vertelde de verdediger. “De Mexicaanse competitie is ook heel anders dan hier. Er worden heel andere dingen van je gevraagd. Bij het binnendoor gaan, het kiezen van positie naar binnen. In Mexico gaat alles via de buitenkant." Sánchez is er bij Ajax nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren. Interim-trainer John Heitinga geeft vooralsnog de voorkeur aan Devyne Rensch op de rechtsbackpositie.