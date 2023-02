Oude bekende hoopt terug te keren bij Ajax: ‘Als ze mij bellen...’

Sheraldo Becker lijkt open te staan voor een terugkeer bij Ajax in de toekomst. Dat vertelt de 28-jarige aanvaller van 1. FC Union Berlin in De Telegraaf. Becker gaat komende donderdag met zijn huidige ploeg in de tussenronde van de Europa League op bezoek bij Ajax, waar hij in de jeugd speelde. Een week later wacht de return in Berlijn.

Tussen 2004 en 2013 speelde Becker in de jeugd bij Ajax, waarna hij in het seizoen 2013/14 voor Jong Ajax in actie kwam. Tot een debuut in het eerste kwam het niet: eerst werd de Surinaams international verhuurd aan PEC Zwolle, daarna vertrok hij definitief naar ADO Den Haag. In 2019 maakte Becker de overstap van Den Haag naar Berlijn. Dit seizoen was hij in 28 officiële duels al goed voor acht goals en zeven assists voor die Eisernen.

Becker is dit seizoen derhalve een belangrijke speler voor de huidige nummer twee van de Bundesliga. Over zijn toekomst vertelt hij aan De Telegraaf: “Een vervolgstap in de Bundesliga of naar een andere grote competitie zou prachtig zijn, maar als Ajax mij belt, wordt het toch weer een ander verhaal. Ik ben er opgegroeid. Waar Ajax voor staat en wat de club voor mij betekent, dat zal nooit veranderen.”

Becker is niet de enige oude bekende die Ajax donderdag treft. Verdediger Danilho Doekhi speelde van 2016 tot 2018 bij Jong Ajax, maar ook hij wist het niet tot de hoofdmacht te schoppen. “De twee seizoenen bij Ajax zijn heel goed geweest voor mijn ontwikkeling”, blikt hij terug. “Helaas heb ik het niet gered om mijn debuut in het eerste te maken. Maar ik heb laten zien dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Omdat ik spelers als Matthijs de Ligt en Daley Blind voor me had, heb ik besloten om bij Vitesse voor speeltijd te gaan. Dat heeft heel goed uitgepakt.” Afgelopen zomer ruilde Doekhi Vitesse in voor Union, waar hij dit seizoen tot dusver tot zestien duels (vier goals) kwam.

Vertrouwen

Het vertrouwen om van Ajax te winnen is groot bij Union, vertelt Doekhi. “Ik denk dat de stemming bij Ajax wel is omgeslagen door de recente resultaten. Maar zelfs als ze nog in een mindere periode zouden zitten zou Ajax favoriet zijn, want ze hebben meerdere spelers met grote individuele kwaliteiten die altijd een wedstrijd kunnen beslissen. Onze kracht zit in het collectief. Wij zijn een team dat heel goed ingespeeld is op elkaar. Het vertrouwen is heel groot na vijf zeges op een rij en die positieve lijn hopen we door te trekken tegen Ajax.”