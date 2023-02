Groningen kiest Ajax-route en haalt gelouterde naam als rechterhand V/d Ree

Woensdag, 8 februari 2023 om 10:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:24

Hans Westerhof is als adviseur toegevoegd aan de technische staf van FC Groningen-trainer Dennis van der Ree. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 74-jarige Westerhof zal tot het einde van dit seizoen de technische staf van de eerste selectie ondersteunen met zijn kennis en ervaring en komt op voorspraak van Van der Ree.

Westerhof was in het verleden twee periodes zelf hoofdtrainer van Groningen: vier seizoenen tussen 1988 en 1992, en van 1994 tot februari 1997. In totaal stond hij 271 officiële wedstrijden langs de lijn als trainer van de Trots van het Noorden. In de eerste periode van Westerhof behaalde de club in het seizoen 1990/91 met een derde plaats in de Eredivisie de hoogste eindklassering ooit in de clubgeschiedenis.

“Wij willen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om FC Groningen in de Eredivisie te houden”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde op de clubsite. “We hebben daarbij ook aan de technische staf gevraagd waarmee wij hen kunnen helpen. Hans was al een klankbord voor Dennis en Dennis gaf aan graag nog meer gebruik te willen maken van de ervaring en senioriteit van Hans. Wij zijn daarop met hem in contact getreden en Hans heeft zich bereid verklaard de club en Dennis te willen helpen. Wij vinden het hartstikke mooi dat het FC-gevoel bij Hans nog steeds aanwezig is en hij direct beschikbaar is om in te stappen.”

Van der Ree is eveneens blij met de komst van Westerhof. “Tijdens de cursus Coach Betaald Voetbal heeft Hans mij begeleid. Ik heb een heel goed gevoel bij hem en hij is natuurlijk goed bekend met en bij FC Groningen. Ik wilde graag van zijn expertise gebruik maken en ben heel blij dat het gelukt is om Hans aan de technische staf toe te voegen. We gaan er met elkaar alles aan doen om FC Groningen in de Eredivisie te houden. Alle hulp, expertise en knowhow die we daarbij tot onze beschikking hebben en waarvan wij denken dat het ons gaat helpen, zetten we in."

Groningen bivakkeert momenteel op een teleurstellende zeventiende plaats. Met het toevoegen van Westerhof aan de staf van Van der Ree volgt de club het voorbeeld van Ajax. De Amsterdammers ontsloegen eind januari Alfred Schreuder en stelden vervolgens John Heitinga tot het einde van het seizoen als interim-trainer aan. Heitinga drong er intern bij Ajax op aan een assistent-trainer met veel ervaring naast hem te zetten. De regerend landskampioen kwam zodoende uit bij Dwight Lodeweges.